特朗普止暴牌催谷選情　拜登連消帶打反將一軍

離11月3日的美國大選不及60日，總統特朗普動作頻頻，近日無視正爆發示威及騷亂的威斯康星州基諾沙市（Kenosha）的市長建議，親身到當地慰問執法人員，大打止暴制亂牌。基諾沙市上月因一名非裔青年遭當地警察連轟七槍而爆發騷亂，兩日後又有一名支持特朗普的持槍白人青年與示威者發生衝突，繼而槍殺兩人。特朗普不僅未有譴責罪行，更高調撐警並將所有責任推給拜登，不顧此舉將令局勢升溫，只求以止暴牌為其催谷選情。

事實上特朗普自上屆參選以來，一直被指其煽動仇恨及暴力的言論，令其不少支持者，包括極右及白人至上主義者更加肆無忌憚，公開集會及活動，針對少數族裔的暴力事件亦有上升趨勢。2017年8月有極右新納粹團體於維珍尼亞州夏洛特市（Charlottesville）舉行團結右翼集會，為美國近年最大規模一次。有反納粹人士到場抗議，一名極右份子駕車高速衝入人群，又有極右人士向對方施襲釀成兩派衝突，造成一死19傷。

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街頭暴力有利特朗普？

然而特朗普拒絕指出極右份子蓄意行兇，只稱其譴責有使用暴力的各方，刻意製造雙方勢均力敵、旗鼓相當印象，不欲指出極右集會人士為新納粹、三K黨、白人至上主義者，先行施襲並散播謊言、頑迷、仇恨言論，就連不少共和黨資深國會議員亦譴責特朗普。而近日多月遭示威者佔據的俄勒岡州波特蘭市（Portland），亦有大批高舉特朗普旗幟的支持者組成車隊，持漆彈及催淚彈在市內慢駛，更跟示威者爆罵戰，導致一名右翼份子遭槍殺。

特朗普亦拒絕外界要求，呼籲其支持者不要加劇事件惡化，反稱其手持漆彈及催淚彈只作防禦，又指其為「偉大愛國人士」，只是保家衛鄉止暴制亂，廣受外界狠批，認為其不斷火上加油令事件惡化，只會令其支持者及極右份子更加肆無忌憚向黑人民權示威者施襲，加深兩派人士仇殺的惡性循環，無助解決事件。其實自「黑人的命也是命」示威爆發以來，特朗普已一直將之塑造為黨派之爭，稱民主黨州長市長管治無方，令其治下城市淪為無政府狀態。

特朗普為事件添柴加薪，正是司馬昭之心路人皆見。其白宮及競選顧問康威（Kellyanne Conway）便稱只要更多暴力發生便越有利特朗普選情。特朗普亦大打競選廣告，指控拜登與社會主義激進勢力一同意圖顛覆美國，包庇暴徒、無政府主義者及罪犯，欲削減警餉甚至解散警隊，一旦當選美國將陷入混亂及無序之中。相反特朗普則塑造自己為撐警保警，維護國家穩定安全、止暴制亂恢復秩序的惟一選擇，示威日益惡化正強化其訊息。

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不過拜登亦迅速回應，甚至四兩撥千斤連消帶打，將全國各地所見之亂象盡數歸咎於特朗普。其譴責示威者打砸搶燒的行為，重申暴力解決不了問題，卻反指摘特朗普不肯譴責其支持者的暴力行動，各種言行更明顯火上加油，令事件一發不可收拾。拜登稱自己一旦上台會以溫和的口吻姿態尋求降溫及平息事件，為只懂分化激進的特朗普所不能。其更稱自己從政40多年早為美國人認識，特朗普稱其為「激進社會主義者」的抹紅指控如同笑話。

拜登反駁特朗普叫國民想像軟弱的拜登治下美國將成何等模樣，稱民眾根本不需要想像拜登治下的美國，只要放眼特朗普下的美國，騷亂處處、疫症橫行、經濟崩潰、失業急升，口口聲聲要止暴制亂的人正正是危害國家安全的根源，一旦再連任四年將進一步把美國拖進無底深淵。特朗普早前怕輸聲稱欲押後大選，卻受憲法所限及外界反彈而不了了之，如今一計不成再生一計，欲重打止暴牌煽動更多騷亂以催谷選情，然而很可能只會弄巧反拙反成其催命符。