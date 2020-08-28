特朗普接受提名演說　再顯情緒政治策略

一連四日的共和黨全國大會在一片「再多四年！」（Four More Year!）的高呼聲中落幕。鏡頭映照出總統特朗普一家站在白宮南坪，遙望華盛頓紀念碑的煙花璀璨，伴隨住男高音氣勢磅礡的歌劇演唱，特朗普似乎對11月3日的大選志在必得，要再當上白宮主人多四年。

共和黨全國大會在此疫情肆虐之下一再延期，原本維珍尼亞州夏洛特（Charlottesville）的場地又因限聚令而難以舉行，令特朗普一度大動肝火。最終特朗普宣佈在白宮接受共和黨提名，更惹來民主黨人撻伐，斥其利用行政單位作政治工具，明顯公器私用，有違反禁止政府官員利用他們的地位對大選施加影響的哈奇法（Hatch Act）之嫌。然而哈奇法訂明，該法並不適用於現任正副總統，儘管自由派媒體大肆炒作，特朗普依然故我，在白宮南坪發表演說。

特朗普長達70分鐘的馬拉松式提名演說中，則是由對伊朗、中國的外交政策，到移民、貿易等共和黨選民關切的議題，至現時仍未平息的新冠疫情及民權示威包羅萬有，並將自己的政績如數家珍的一一道來，令人以為是一場國情咨文的演說，多於提名演說。特朗普承接前兩日的民粹論述，直斥拜登支持《北美自貿協定》（NAFTA），又支持中國加入世貿，為美國製造業工人帶來史上最大的經濟災難，明顯是重用其上屆撃敗希拉里的勝利方程式。

+ 2

特朗普：選民只想回到工作

相比被其批評47年來一事無成的拜登，特朗普聲稱其過去三年做得更多，先是廢除NAFTA再重新訂立《美墨加協議》，又承諾將流失到中國的美國就業職位帶回美國。特朗普其中精警一句，為針對民主黨全國大會極力製造拜登極富有同情心的「好人」形象，指密歇根、俄亥俄、新罕布什爾、賓夕法尼亞等諸多州份四個工人中有一個失業。他們根本不想聽到拜登空洞無物的同情說話，他們只想要回其工作，而只有他本人才可為他們帶來希望，令美國再次偉大。

治安問題亦成為特朗普重點打撃民主黨的議題，就在兩黨全國大會期間，全國各地的反種族主義、反警暴示威又有再度升溫之象。威斯康星州基諾沙市（Kenosha）一名非裔青年日前遭警搜捕時被連轟七槍，引發全國示威抗警暴。及後基諾沙連日發生示威，更演變成打砸搶燒，一名手持步槍男子與示威者發生爭執並追逐，該男子槍殺三名示威者，其中兩人送院不治。自由保守兩派為此爭論不休，前者稱槍手公然謀殺，後者則稱其為保護財產並自衛還撃。

然而隨着反警暴示威持續，民調顯示民眾對「黑人的命也是命」運動的支持有回落迹象。保守派媒體亦大肆渲染示威中的暴力場面，特朗普亦乘勢攻撃示威者為激進左翼份子、無政府主義者、搞事份子、劫匪、罪犯，又極力抨撃民主黨包庇暴徒，令民主黨治下的城市都如奧勒岡州波特蘭市（Portland）一樣由暴民統治。其又公然扣上民主黨帽子，指拜登及左翼激進份子一旦上台將會削減警餉、裁減警員，但明明拜登早已一再重申不支持削減警餉。

+ 2

特朗普掌握焦慮與不安情緒

當晚共和黨全國大會特朗普更請來了密蘇里州聖路易斯（St. Louis）一名退休警員遺孀，講述月前其亡夫因收到一個當鋪東主朋友的求助到場，而遭搶掠者在直播中被槍殺的一夜。其言語間聲淚俱下，亦加強了特朗普令美國再次安全的訊息，再次拉攏兩黨極力爭取的保守溫和郊區中產選民。另外特朗普又繼續加強墮胎、槍權等文化戰爭論說，又攻撃自由派的政治正確及「取消文化」，令美國人活在被羞辱、排斥、解僱的恐懼之中，並以言論自由捍衛者自居。

特朗普抨撃拜登支持入侵伊拉克，又把美國子弟送往無休止的戰爭，並自詡其為多任政府以來首個沒有對外發動戰爭的總統，更一直向外撤軍。在其演說中，特朗普竟然一反美國政治光譜中右派好戰、並不尊祟言論自由的常態，成為一名反戰以及捍衛言論自由的總統，亦顯示特朗普破除左右傳統破格反主流的一貫作風。

綜觀其演說，處處掌握了美國民眾的情緒，由保飯碗的焦慮、「取消文化」的政治正確到社會騷亂的不安。特朗普縱然沒有提出什麼良策解決問題，但他可能也深知要贏得選舉，其實不一定要解決問題，最重要的還是捕捉心理，令選民願意再給他四年。拜登即使在民調中領先，但在這不尋常的年頭，不尋常的黨大會，有此不尋常的狂人總統，令此大選仍然充滿變數。