開放「美豬」是台灣人種下的果

近來，台灣總統蔡英文宣布，將放寬美國含瘦肉精豬肉和30月齡以上牛肉進口。牛肉方面的爭議相對較少，然而放寬含瘦肉精豬肉一決定卻在台灣引起莫大反對聲音。然而，以蔡英文政府執政下台灣的局勢而言，這種單方面向美國讓利的舉措其實已是早可預期。歸根結柢，這是台灣將兩岸關係及自身未來全押注美國身上的結果，「美豬」這杯苦酒可說是台灣人民共同造成。

「美豬」近日成為台灣熱話，在政治與社會方面都有非常大的反對聲音，其背後有幾個原因。首先，是「瘦肉精」沒有安全性保障，雖然當中仍存在一些爭論，但主流的科學意見均認為長期食用對人的健康會有不良影響，會產生不育之類的問題，故此開放「美豬」無疑是威脅台灣人民的健康。其次，台灣的豬肉自給率非常高，長期在九成以上，開放低價美國豬肉進口自然對一眾豬農生計有重大衝擊。最後，蔡英文在未曾執政時，便致力於反對開放「美豬」亦以此攻擊執政的國民黨，但到自己執政時卻態度全變，自然成為被人作政治攻擊的材料。

蔡英文開放含萊克多巴胺的美豬，並以「時空環境不同」解釋其前後不一的作為，受到部分輿論批評，有聲音認為蔡英文是為特朗普選戰出力。（中央社）

開放「美豬」能否換FTA？

開放「美豬」的大脈絡是，台灣由於民進黨的兩岸政策而使兩岸關係陷入冰點，使得台灣無論在政治上和經濟上都必須面對來自大陸的巨大壓力。軍事上，內地武統台灣的機會愈來愈高。經濟上，內地是台灣最大的貿易伙伴，也是最大的貿易順差來源，內地的經濟封鎖對台灣有重大打擊。另一方面，中國致力推動的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）已將台灣從地區貿易中孤立起來。蔡英文政府一直希望與美國簽訂自由貿易協議（FTA）作為經濟上的成績，以及減少其在兩岸關係轉差後的代價。但美方卻一直對台美FTA表現不熱切，美國貿易代表萊澤希特甚至曾批評台灣有保護主義，表示暫無意與台簽訂FTA。「美豬」事件的發生，顯然就是台灣當局為了向美國示好的表現，其意圖是希望藉此換取FTA。

然而，美國其實並沒有保證開放「美豬」便會與台簽署FTA。日本在日美貿易協議上，單方向美國讓利開放美國農產品進口已被人所詬病，但至少仍然成功簽得一紙協議，穩住了日美貿易。台灣此舉單方送禮卻根本未換來任何保證，顯得更為失敗。即便假使「美豬」真的成為台美FTA的關鍵，但連台灣親綠營的媒體「美麗島電子報」所作的民調也顯示，高達73.7%的總受訪者，或65.7%的民進黨支持者都反對「開放美豬換取FTA」。

針對開放瘦肉精美豬美牛一事，台衛福部長陳時中8月31日在廣播節目中坦承，開放是為了換臺灣在國際的地位，有地位才能談判。（中央社）

民進黨政府選擇將注碼全押在美國身上，換取美國在政治上的支持，但卻得為此付出代價。開放「美豬」正是此代價，亦是蔡英文政府無可奈何下的選擇。正如台灣作家楊渡所言，蔡英文放棄在中美之間維持平衡，甘願成為美國棋子，現在台灣只剩下「不由自主性」。在此政治格局中，台灣對美國開出的條件只能「照單全收」，也沒有計較是否對自己有利的空間。美國近年一直奉行單邊主義，到處向盟友要求讓利，本已是一個警告。而實際上包括對台售武，以及這只「美豬」事件都反映，台灣並沒有得到任何特殊優待，要得到美國的支持必須付出相應的代價。

諷刺的是，雖然包括民進黨支持者在內這麼多人反對開放美豬，但究其本末這卻是他們自己選擇的結果。蔡英文是台灣人民選舉的結果，其兩岸政策也是台灣人民所普遍認可的，故此「美豬」這杯苦酒某程度上是台灣人自己的選擇。「美豬」事件也許可以給台灣人反思自我定位的機會，到底兩岸關係惡化和緊抱美國大腿對台灣而言是否好事。