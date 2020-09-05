一改緊縮政策教條　馬克龍豪拋千億經濟方案

新型冠狀病毒疫情自去年12月爆發以來，短短數月已擴散全球成為1918年H1N1流感以來最嚴峻的公共衞生危機，至今造成至少2,620萬人確診，逾86萬人喪生。中國武漢後第二個引發點歐洲亦因此受嚴重打撃，其中法國第二季國民生產總值急挫13.8%，預計全年經濟衰退為11%，前景為最差的歐洲國家之一。為此法國總統馬克龍日前推出總值1,000億元的經濟刺激方案，務求在一年內創造16萬新就業職位，兩年內將法國重返疫前經濟水平。

此名為「重啟法國」的千億方案分大三大部份，350億歐元以用作就業、職業培訓、社會福利開支、另外350億用於支援企業以及投資、300億用作綠色產業及科研。馬克龍的三大方向，明顯為擺平國內的反對聲音。社會福利以及就業職位明顯着手處理肆虐國內多時，反對緊縮政策及工資萎縮的「黃背心」工人階級示威運動。支援及投資企業，鼓勵包括是醫藥等產業生產鏈，由中國等地搬回法國，則回應瑪琳勒龐極右國民聯盟的經濟民族主義主張。大力投資綠色產業包括補貼企業及家庭改用可再生能源，並引入水力發電設施等，則回應月前法國地方選舉綠黨幾乎橫掃國內大城市市長之位的綠色浪潮。

投資經濟VS緊縮中沉沒

馬克龍兩年內實現經濟復蘇的政治豪賭，正是為其2022年爭取連任而來。照目前形勢來看，預計馬克龍兩年後將再戰瑪琳勒龐，而綠黨的氣勢亦在地選後一時無兩，馬克龍左擋綠黨右敵勒龐，在政策上大幅調整爭取兩批選民自然不過。而馬克龍背後亦得到歐盟撐腰，布魯塞爾一改2008年歐債危機時一毛不拔的嚴厲緊縮政策，月前破天荒推出7,500億的刺激方案，又終於擺平各國的反對聲音，統一發行債券協助成員國盡快刺激經濟復蘇。一年前意大利為提高其財政預算赤字至其國民生產總值的2.4%而跟歐盟鬧得沸沸揚揚，如今馬克龍的千億方案竟為國民生產總值的4%之多，卻已成為歐洲諸國的財政新常態。

正如法國總理卡斯泰（Jean Castex）聲言：「與其短暫的削弱公共財政，用於投資、重裝並重啟經濟，比起在緊縮政策中沉沒，讓失業率及悲劇爆發，在經濟及社會上絕對為佳。」12年前歐洲的統治精英死抱新自由主義的財政紀律，無視橫跨歐陸無數中小企業倒閉、數以萬計打工仔失業、大幅削減社會福利及公共服務，引發國內反歐盟民粹浪潮一浪接一浪，英國脫歐歐盟元氣大傷，亦終於令布魯塞爾的離地官僚如夢初醒，放棄已破產的經濟教條。不過馬克龍方案仍不脫其親商色彩，不走德國削減消費稅模式反而寬免企業稅，又僅以兩年為期的綠色產業補貼，皆被工會及環保組織質疑其手法及成效。

不論如何，馬克龍及歐洲各國政府的破天荒刺激經濟方案，即便明顯為連任鋪路，其政策亦是回應社會運動及選舉結果的促成的，即使屢遭批評專橫獨斷的馬克龍在民意之前也不得不低頭。回看香港同受到疫情打擊，經濟破落，政府民望低迷，特首林鄭月娥卻以「不懂政治只識管治」的論調，以對政治無知為榮，坐擁8,000億財政儲備仍聲稱不能期望《施政報告》有重要的救濟措施。政府小修小補的「保就業」計劃下失業率升勢未止，創下6.2%的15年新高。標準普爾更指香港未來十年增長或將減半甚至歸零。對此百年一遇的經濟危機，為政者好應大刀闊斧採取果斷經濟措施，無奈政府被動畏縮、庸碌短視，市民難道只能自求多福？