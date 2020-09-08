香港需要怎樣的建制派？

建制派內部近日流傳一份題為《關鍵一年︰建制陣營重整旗鼓策略》的研究報告，提及「建制陣營絕對沒有鬆懈的空間」，頗有為明年立法會選舉而奮發向上的氣魄。建制派是政壇主要力量，有雄心壯志絕非壞事，問題是什麼才叫「重整旗鼓」？倘若只是搞搞文宣，不在實質政策上下一番苦功，那恐怕流於「吹水」，重蹈去年區議會選舉大敗的覆轍。

研究報告對香港政局不穩的成因有頗多分析，包括中聯辦頻繁更換掌舵人導致建制派須重新與新官磨合，不利長期合作；中聯辦亦無力全面準確掌握香港形勢，致使反修例運動爆發及建制派敗走區議會選舉。至於建制派本身，報告指出他們對不同問題「流於各自演繹，政治論述不足」，應當透過建立具政治論述及心戰操作功能的「中央廚房」，增加研究、製造論述及出版刊物等方式解決。

平情而論，報告立論並非毫無理據，例如反修例運動確實與中聯辦做不好「聯絡」工作、無法準確掌握民情有關。但整體而言，報告給人推卸責任、忽視自身缺點的觀感。就以防疫為例，內文批評府在豁免檢疫安排、午市禁堂食等問題上犯錯，但市民必會質疑，明明建制派在立法會擁有過半數席位，行政會議亦有民建聯、新民黨、工聯會的代表，難道建制派無須為政策出錯而承擔責任？

「內強素質、外樹形象」

還記得在2006年，時任國家副主席、中央港澳工作協調小組組長曾慶紅要求建制派「內強素質、外樹形象」。過了14年，建制派依舊只是中聯辦和港府的「應聲蟲」、無腰骨，主流年輕人並不覺得他們形象正面；論政亦毫無素質，不明白香港的問題應該如何解決。香港的一大矛盾是房屋供應短缺，在地區有許多樁腳的建制派必定明白這點，但民建聯、新民黨的方案居然是在大嶼山西南的桂山島建屋，寧願把基層發配邊疆，也不全力敦促政府在新界收地建屋。如此「離地」，如何說服選民投他們一票？

對建制派而言，「重整旗鼓」是必須的，但一定要得其法。他們希望增加研究、製造論述及出版刊物，原則上沒有錯，但這必須建基於對香港問題的精確把握上。只有深刻認識香港的問題，並且善用「執政聯盟」的優勢，輔助政府推動改革，建制派才能真正做到急市民所急、想市民所想。