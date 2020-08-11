「建設力量」真的能夠為香港建設甚麼嗎？

由建制派發起的「建設力量」發表「香港要變革，攜手創明天」聯合聲明，支持政府施政及經濟變革，有份聯署的包括香港再出發大聯盟、民建聯、工聯會、新民黨、自由黨、經民聯等42個團體。他們表示要施政變革、經濟變革、社會變革云云。但實質應該如何變革，也不能只局限於口號和應，有份聯署的建制派成員，在支持特區政府同時也應自行作出承諾，要在來年推動經濟及民生政策上的改革，還香港市民完善的退休生活、改善香港住屋條件。

建設力量聯合聲明提出四點共識和希望。（資料圖片／李澤彤攝）

全民退保不能空談

「建設力量」聯署要求「完善退休制度」，但具體何謂完善相信有份聯署的多個黨派都存有分歧。工聯會表示支持全民退保同時，經民聯、自由黨反對全民退保，新民黨、民建聯卻主張分級審查。香港經歷社會事件、疫症來襲，難得政見相左的多個黨派聲稱一起謀求社會變革，希望結果不會令市民失望。

過去曾反對「全民退保」方案的黨派應支持方案，在立法會上推動方案成事。2015年底政府就全民退休保障進行諮詢期間，據兩輪研究指出，毋須入息及資產審查的全民退休保障得到約三分之二市民支持。大部分市民表示願意參與全民退保並為此供款，但市民亦有強烈意願要求政府及大財團在財政上作出更大承擔。建制派為主的「再出發大聯盟」匯集社會近4,200間企業，而「建設力量」又集合建制陣營的跨光譜支持，應為首聯合政商各界，正式承諾在立法會內推動全民退保。

2018年的「土地大辯論」中，對於收回粉嶺高球場作建屋之用的建議，自由黨黨魁鍾國斌、經民聯副主席林健鋒，以及葉劉淑儀等，皆以歷史價值、自然生態和「國際形象」等因由推搪收回建議。（資料圖片）

覓地建屋須有作為

港人不只退休未有保障，困擾多年的住屋問題至今仍未得到解決。「建設力量」聲明支持政府變革，增加土地供應。但2018年的「土地大辯論」中，對於收回粉嶺高球場作建屋之用的建議，自由黨黨魁鍾國斌、經民聯副主席林健鋒，以及葉劉淑儀等，皆以歷史價值、自然生態和「國際形象」等因由推搪收回建議。

有份簽署「建設力量」聲明的政黨應首先自我革新，推動政府切實增加土地供應。面積相當一個荃灣的粉嶺高爾夫球場，日常只有2,500名會員可以入場，但特區政府以及部分建制派議員重視這2,500人的福祉，卻對接近三十萬的公屋申請輪候者視而不見。政府面對一個高爾夫球場仍放軟手腳，聲明要增加土地供應的議員應向公開承諾，首先推動政府收回粉嶺高球場，並以高球場作為政府擺出決心收地建屋的起點，督促政府收回棕地發展房屋，回應社會所需。

「建設力量」既然得到建制派政黨的跨黨派支持，特區政府亦表示歡迎建設力量的聯合聲明，特首林鄭月娥理應明白「香港要變革」的前提是「建制要改革」。改革的具體內容也不能停留於短期的應急措施，而須着眼於更遠的變革。修補社會的深層次結構矛盾，需要特區政府付出魄力為之。