擴闊醫療券　縮輪候時間

香港失明人協進會周三（9日）發表調查報告，發現本港近六成視障人士過去三年平均醫療開支逾2000元，其中四成人更平均花逾4000元。本港公營醫療系統超出負苛，視障人士輪候需時，而不少視障人士住處遠離公營醫療設施，因此亦須陪診服務陪同前往。政府長遠須以改善公營醫療系統及增加服務為目標，而在系統壓力得以紓緩之前，「醫療券」作為短期輔助的作用亦不容忽視。

醫療卷雖難言可以讓長者後顧無憂，但在近年公營醫療系統爆滿之際，也能為不少轉到私家求醫的長者減輕醫療負擔。（資料圖片）

擴闊醫療卷範圍

根據2019年財政預算案，現時每位合資格長者可享有每年2000元的醫療券金額，按年最多可累積至8000元。截自2018年底便曾有119萬名長者曾經使用醫療券，年度申報金額約有28億。醫療券原則上反映的是公營醫療系統不足，但在增加服務之前，也能為不少轉到私家求醫的長者減輕醫療負擔。

食衛局去年為視光服務的醫療券金額設上限，目標是加強監管有助減少濫用。但另一方面，如何讓真正有需要人士得到幫助，值得政府認真研究考慮。團體建議為視障人士提供醫療券同等補助，一來相信濫用的情況較少，二來對政府財政負擔影響亦有限。根據2014年政府統計處資料，當時65歲以下被定義為「視覺有困難」的殘疾人士數目約為41,000人，若政府將醫療券範圍拓展至所有視障人士，每年財政預算將約增加8200萬元。

與此同時，其他殘疾或長期病患者是否應該得到支援，也值得當局研究。現時本港65歲以下除智障人士之外的殘疾人士共有約22萬人，65歲以下的長期病患者則約66萬人，同樣預計每人每年可獲2000元醫療券限額，政府每年支出將約增加17億。對比2020至21年度財政預算中用作衛生醫療用途的977億撥款，擴闊醫療券並非政府能力範圍之外。

擴闊醫療券的服務對象同時，本港醫療系統超出負苛的根本問題亦不能迴避。（資料圖片）

紓緩公營醫療壓力

醫療券可以將市民的部分醫療需求疏導至私家系統，折衷地減輕其他公立醫院負擔，然而本港醫療系統超出負苛的根本問題亦不能迴避。特首林鄭月娥新一份的《施政報告》將於下月14日出爐，除了考慮為長期病患提供醫療券外，特首亦應研究以公私合作模式，短期內分擔公立醫院服務，加快公立醫院不同專科的輪候時間。例如可以將部分公立醫院個案轉交至私立醫院跟進，並由醫管局負擔公院基本住院費用以外的開支等。長遠本港亦要增加本地醫療人材培訓，進一步增加醫生、牙醫、護士和相關專職醫療人員的資助學額，提升本港大學醫科的教學設施。

香港長期病患者不少，亦要面對人口老化，醫療服務的壓力只會有增無減，市民輪候時間愈來愈長。如何在短期內為他們暫解然眉之急，長遠如何解決本港醫療問題，尚有待特首林鄭月娥在《施政報告》內回應市民所需，展現應有決心。