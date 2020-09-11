住屋問題不難解決　施政報告應有作為

特首林鄭月娥將在10月14日發表《施政報告》，在報告發表前，多個政黨、民間組織紛紛提交建議書。不少人都察覺到，每年都有許多團體就有關問題建言，但為什麼年年有建言，困局卻年年加劇？回顧歷史，房屋問題的出現根本不是必然，歸根究柢是源於在上位者無意識和懶散。

最近有不少與住屋相關的新聞令人哭笑不得。其一是6月的公屋平均輪候時間增至5.5年；其二是「居屋2020」周四（10日）開始接受申請，樂富房委會客務中心又一次人頭湧湧，足見需求殷切，但曾幾何時，居屋其實需求未如今殷切──相比近年中籤率低至1.58%至5%，1998至2002年曾高達13%至48%。

安居是跨階層需求，基層想要公屋，中產想要居屋。政府理應具備庶民關懷，時刻「綜合施策」，避免市民為有瓦遮頭而費煞思量。可惜，當鄰近的深圳向新加坡學師，謀求增加人均居住面積、壓低樓價之際，港府卻再次歡迎「最自由經濟體」的「榮譽稱號」，足見它依舊對民生福祉無意識和懶散，「思想毒素」不除，庶民只得繼續做自由市場競爭下的「炮灰」。政府不濟，本地精英亦腹無良策，這點可從他們主張把基層市民「發配」至大嶼山西南的桂山島，以及提議在內地建立「香港城」可以得知。

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解決問題 不乏板斧

問題本來不必如此，事實上，港府舒緩甚至解決住屋困局的板斧不少。對於殘舊的公共屋邨，政府應建立全面時間表，在積極重建之餘，盡用地積比增加公屋供應，華富邨住宅單位由原先9,200個增至2.1萬個，就是可仿效的先例。此外，政府亦可參考公屋聯會建議，政府主動收購市建局重建項目地皮，交房委會、房協等興建資助出售房屋，亦可將私營房屋地皮轉撥市建局，興建更多「首置上車盤」等資助項目，供應給經濟條件較佳但又未必有力買私樓的市民。

政府應該做的不止於此，關鍵在於它是否有決心觸動既得利益勢力的乳酪，特別是通過大規模收地，大量興趣公建。在這方面，政府的表現無疑令人失望──林鄭在去年《施政報報》中後知後覺地宣布引用《收回土地條例》，但其決心成疑。過去一年，當局未有全面收回172公頃的粉嶺高爾夫球場，公眾對它是否有魄力收回新界的閒置土地（約4000公頃），很難抱有期望。

現屆政府任期已過了三年，市民完全看不到希望，這除了因為反修例運動和疫情沉重打了香港，還因政府對解決深層困局欠缺全盤規劃，以致市民只能自求多福。長此下去，香港可能會在深圳變得更宜居的時候，自身的公屋平均輪候時間卻持續增加，而居屋亦會繼續爭崩頭。