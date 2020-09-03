香港能否大刀闊斧解決住屋問題？

讓市民安居樂業是政府核心責任。隨著經濟發展，城市樓價飆升，政府的思維、決策與魄力更決定了住屋會否變成棘手問題。當一水之隔的深圳正向新加坡學師，增加人均居住面積、壓低樓價時，香港政府卻仍不敢大刀闊斧觸碰既得利益階層，畏首畏尾讓以發揮政府二次分配的角色。

深圳去年房地產投資額達到3059億元人民幣，房地產業增加值佔GDP的增加值8.5%，稅收逾13%。但樓價熾熱也衍生住屋問題，同年上半年深圳樓價是收入的36倍，數字全國最高。中國房地產業協會的《2019年320個城市房價排行榜》顯示，深圳樓價比北京貴近2,500元，比上海高多兩成，近兩倍於廣州，位列全國之首。深圳買難愈來愈難，這問題會否導致人才流失，亦一度成爲内地互聯網討論平台「知乎」上的熱門話題。

香港樓價持續高企，輪候公屋者眾。（資料圖片）

人均323平方呎

但深圳政府及早意識到問題，2007年已考慮於商品住房之外增加保障住屋需要，並於2018年進行第二次房改，根據民生需求建立私樓與政府資助房屋4比6的的供應結構，並計劃至2035年增加170萬住屋單位，其中公共住房不少於100萬個，讓更多市民通過公共住房解決住房困難。

上周五（8月28日），深圳住房和建設局局長張學凡再次强調向新加坡學習，在政府提供的租賃或出售的住房中，實現六比四的住房比例，更提出期望在「十四五」期間將深圳人均住房面積從27.8平方米（約299平方呎）提高到30平方米（約323平方呎），改善住房質量。2020年上半年疫情穩定後，深圳房價再次上揚。7月15日，政府推出號稱最嚴格的樓市限購令，試圖為樓市降溫。

另一方面，深圳在土地供應上也相當積極。2018年6月，深圳更以公眾利益為由，無償收回地處深圳福田中心區、佔地133公頃、只限1,700名高球場會員專享的高爾夫球場，並納入香蜜湖片區未來的規劃當中，即使相關公司提出續約延長土地使用權的申請，亦未獲深圳市規劃和國土資源委員會批准。

深圳長圳公共住房及其附屬工程項目園林式社區效果圖。（網上圖片）

反觀香港，樓市更熾熱，房屋問題更嚴峻，惟政府面對既得利益群體畏首畏尾，不敢大刀闊斧改革。至今未使用《收回土地條例》，收回開發1700公頃的棕地和逾千公頃發展商囤積的農地。172公頃粉嶺高爾夫球場也只敢收回32公頃，本可興建3萬公營單位、滿足一年《長遠房屋策略》供應目標需求的土地，現在只能興建約4600個公營單位，顯得杯水車薪。對原住民的丁權問題，政府更是未有觸及。

不論是深圳師法的新加坡或深圳本身，都說明了住屋難並非不能解決的社會問題，視乎政府是否主動和有魄力，還是死守「大市場、小政府」的教條，任由樓市被扭曲。香港市民要蝸居劏房，責任必然在政府。