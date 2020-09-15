港鐵新系統臨陣叫停　鐵路管理必須加強

為配合讓東鐵線延伸過海的沙中線項目，港鐵逐步將現時的12卡車更換成為9卡，全數37組列車需約一年半時間完成，政府早前宣布港鐵的新系統、新列車於周六（12日）正式啟用。但在新信號系統投入服務之前，《香港01》接獲消息指港鐵早前在新信號演練期間疑似發生帶錯路事件，惟仍打算如期啟用新系統，背後的監管問題引來社會憂慮。

監管溝通引疑慮

新系統原定周六啟用，但港鐵卻在今年4、5月的測試期間已發現多個問題。例如5月期間東鐵線演練新信號系統「入錯線」，5月23及25日新信號系統再發生三宗事故，包括車長衝燈、控制台顯示屏現灰屏，以及聯鎖系統操作失誤關機。但港鐵8月28日仍發稿表示「新信號系統及新列車經已完成所有必須的測試及演練，並且得到政府相關部門的批准，『一切準備就緒』」。直至《香港01》在收到消息並作出查詢後的9月10日深夜，港鐵依然回覆指服務初期需時間磨合，新系統會如期投入服務，並由人手確保安全。

若非傳媒揭發事件，未如理想的信號系統或許已在服務市民。港鐵公司竟要到臨近啟用才召開記者會宣布煞停計劃，其背後的工程監管以至港鐵與機電署間的溝通情況成疑。系統失靈事件發生在多個月前，但近日機電署回覆傳媒時，署方卻表示在上周四（10日）才知悉東鐵線新信號系統出現問題。港鐵8月28日所發的新聞稿內既指有關更新「得到政府相關部門的批准」，那麼港鐵的通報要求，以及政府相關部門的審批程序，也著實有檢討的必要。

東鐵線新信號系統及新9卡列車將原訂9月12日投入服務，現時在東鐵線行駛、俗稱「千九」的 港鐵近畿川崎列車將不再於東鐵線行駛。但計劃在9月11日煞停。（張浩維攝）

檢討香港鐵路管理

從過去的沙中線工程問題，以至去年尾的港鐵出軌事件，港鐵的工程質素以及機電署的實際監管作用已引來不少市民疑問。今次信號系統帶錯路雖可由人手補救，且沒有釀成意外，但新系統在事件後仍能得到政府審批之餘，政府及港鐵甚至須在系統臨啟用前才「極速轉身」，都正是給予政府的一大警號，政府需要檢討監工程序，在工程品質控制上對症下藥。

根據《香港鐵路條例》及《香港鐵路規例》，目前監管港鐵的工作散見於多個不同部門，機電工程署主要負責確保港鐵採取適當的安全措施，評估及審批新鐵路或現有鐵路的改動，以及調查鐵路安全事故等，然而機電工程署內仍只有「鐵路科」專責跟進港鐵項目，以其規模面對市值逾2000億的港鐵公司可謂不成比例。

原訂9月12日，東鐵線有新列車投入運作，屆時乘客會同時見到新9卡列車，以及舊有的12卡列車以「混合跑」形式運行。但計劃在9月11日煞停。（張浩維攝）

政府在港鐵及機電署經此一役後應汲取教訓，研究改善現行對港鐵的監工或工程審批程序，甚或研究設立專責應對香港鐵路發展的「鐵路署」跟進香港鐵路事宜。隨本港鐵路系統擴張，古洞、屯門南延線、東九龍線等多個鐵路項目等待落成，如何避免未來的港鐵工程重複犯錯，確是香港政府未來必須面對的難題。