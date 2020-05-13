【沙中線】終極報告出爐　港鐵禮頓同須問責

運房局周二（12日）公開《沙中線紅磡站擴建部分及其鄰近建造工程調查委員會最終報告》（下稱「報告」），清楚指出港府、港鐵和總承建商禮頓在沙中線造假案的責任。雖然報告認為車站加固後可如常運作，但同時亦形容工程有「不少令人無法接受的問題」。隨着醜聞的細節公開，特區政府亦要盡快向港鐵和禮頓問責，包括考慮禁止禮頓再承建鐵路工程，以正視聽。

約在2018年5月，有報道指沙中線車站箱形構築物的紮鐵工程或涉及違規活動，威脅該構築物的安全。有鑑於公眾對報道大感憂慮，同年7月特首林鄭月娥連同行政會議，決定委任調查委員會，調查工程的施工情況，並建議適當的跟進措施，防範同類事件日後再現。經過11名專家、93名證人作證，運房局局長陳帆周二（12日）公開這份花費9200多萬元的報告，並與港鐵行政總裁金澤培一同向公眾致歉。

「令人無法接受的問題」

不過沙中線醜聞的嚴重性，實非一句「抱歉」就能置諸腦後。報告出爐前，縱然港鐵已連同承建商，採取適當的加固措施，確保構築物符合安全標準，而報告也指出「措施完成後，有關構築物便會安全和適合作預定用途」，但觀乎整個工程的紕漏之多，使至委員會在報告中直言工程「出現不少令人無法接受的問題」，而管理水平更未能達到「合理標準」。

首先，在調查研訊過程中，委員會發現工程存有未經批准更改細節，即在車站箱形結構有兩處施工細節的改動，但兩者卻未有告知政府修改。其次則是鋼筋疑被剪短，報告認為「雖然確有剪短鋼筋的情況，但並不廣泛⋯⋯不超過2%至3%的螺紋鋼筋被剪短」；另有數次則是因為「工人沒有A 款鋼筋可用，想把B款鋼筋改為A款」。儘管報告同時指出「禮頓或港鐵公司從未縱容剪短鋼筋的做法」，但如同立法會議員田北辰所言，港鐵鑿石屎檢測鋼筋時，並沒將鋼筋扭出來檢查，故用「不廣泛」來形容剪短鋼筋的情況，大有可斟酌之處。

港鐵埋單、禮頓禁承建

要避免同類事件再現，港鐵和承建商的管理制度才是至關重要的一環。雖然兩家公司皆強調其管理系統已發揮作用，但委員會聽取供詞後卻直批系統存在缺失，更用上「記錄工作欠妥」、「檢查馬虎了事」、「檢測表格制度崩壞」，以及「為數之多令人不安」等嚴厲的措詞。尤有甚之，委員會更指出「大量施工記錄都是事後擬備」，內容「有欠準確」，可見兩家公司在東窗事發後，仍欲意遮掩自身的失誤和疏漏。

隨着沙中線造假案水落石出，特區政府亦須向港鐵和禮頓問責，讓兩者負上應有責任。報告出爐前，陳帆除了要求港鐵董事局解除工程管理人員職務，以及暫停承建商禮頓的投標資格，均未見有任何追討工程損失和超支的行動，這變相是慷納稅人之慨，為兩家公司紕漏所衍生的超支費用「埋單」。然而，港府除了需要為沙中線的成本「封頂」，至少亦應拒絕向港鐵支付7億元項目管理費。另外，雖然禮頓已被暫停其投標資格，但由於調查時亦未見悔過和誠意，故港府亦可考慮，禁止公司參與未來鐵路承建工程，以儆效尤。