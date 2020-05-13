【沙中線】港鐵工程質素參差　應升格「鐵路署」對症下藥

政府周二（12日）公布港鐵沙中線紅磡站擴建工程等問題的最終報告，報告指工程出現「嚴重失誤」，不少問題「令人無法接受」，包括地盤造工差劣和監督不力等。一方面港鐵及禮頓兩間公司均須負責，另一方面報告也指出政府須負上部分責任。運房局長陳帆及港鐵行政總裁金澤培分別向公眾致歉，然而，致歉就是負責任了嗎？

港鐵公司現時市值約2600億，政府擁有其中75.24%持股，然而政府監察港鐵的工作卻由多個部門分擔，未有專責部門跟進。（資料圖片）

政府監察不力

工程造工差劣固然是承辦商質素問題，然而政府在沙中線上同時擔當監督人、公營機構出資者、工程的最終批核人以及驗收人的多重身分，理論上政府的所有角色均應主動了解工程質素，沙中線工程問題政府須負上部分責任。政府作為最後把關，其表現實在不如理想，先是由政府作為大股東的港鐵公司遭委員會裁定其管理及監察系統出現「嚴重失誤」，路政署又被批抨「顯然未能及時發現缺失之處」，多次未採堅決行動。政府對港鐵的監察，在沙中線工程問題上明顯不足。

港鐵公司現時市值約2600億，政府擁有其中75.24%持股，然而政府監察港鐵的工作卻由多個部門分擔，未有專責部門跟進。根據《香港鐵路條例》及《香港鐵路規例》，機電工程署主要負責確保港鐵採取適當的安全措施，評估及審批新鐵路或現有鐵路的改動，以及調查鐵路安全事故等。而路政署轄下的鐵路拓展處，又負責規劃香港未來的鐵路擴展，並就高鐵及沙中線項目擔當「核實監督者」的角色監察港鐵，就工程進度、工程費用及可能有安全影響的事項接收港鐵報告。至於鐵路鋪設工程的不同部分，又牽涉到消防處、屋宇署、警務處、運輸署及環境保護署多個部門的不同職能。港鐵未來尚有古洞、屯門南延線、東九龍線等多個鐵路項目等待落成，本港鐵路發展由多個部門負責並互不統屬的情況，將難以應對香港未來的鐵路發展。

政府應推動在運輸及房屋局之下另組「鐵路署」，整合鐵路拓展處及鐵路科等部門。（資料圖片／李澤彤攝）

專責部門跟進

路政署預計所有鐵道項目落成後，2031年的香港鐵路網絡總長度將會達至300公里以上，然而在政府架構上，專責處理鐵路事宜的部門卻散落於路政署鐵路拓展處及機電工程署的鐵路科等。沙中線事件無疑暴露政府及港鐵對工程承辦商的監管不力，而在沙中線工程的獨立調查報告中，報告提出的多項建議也只能透過多個部門及港鐵公司各自跟進檢討。沙中線工程問題的調查結果出爐，陳帆及金澤培分別致歉，但道歉不足以起到警愓作用，同類情況以後必須避免。

誠如調查報告指出，不僅局方及港鐵管理層應按報告建議跟進改善，政府架構亦應跟上鐵路發展步伐。因應未來尚有多項鐵路相關工程，本港鐵路系統未來將大幅擴大，政府應推動在運輸及房屋局之下另組「鐵路署」，整合鐵路拓展處及鐵路科等部門，專責跟進、監察鐵路工程及管理事宜，統一監察港鐵運作，並為鐵路工程擔當統籌角色。政府須致力避免沙中線的錯誤在日後再次出現。