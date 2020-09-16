競選路上棄勞工以爭中產　特朗普正在自掘墳墓？

美國總統大選尚餘不及50天，最新民意調查顯示，現任總統特朗普跟對手前副總統拜登在多個搖擺州份差距有些微收窄。《紐約時報》民調顯示，拜登在明尼蘇達州、內華達州、新罕布什爾州、威斯康星州分別領先特朗普9、8、3、5個百份點；哥倫比亞廣播公司最新民調則顯示拜登在亞利桑那州、明尼蘇達州領先特朗普3、9個百份點；而霍士新聞台則顯示拜登於全國領先特朗普5個百份點。

眾多民調呈現對特朗普相當不利的形勢，儘管其在民調中有所寸進，但依然不能為之扭轉敗局，在大多搖擺州份中反勝拜登。其中特朗普必須勝出者，為坐擁29張選舉人票的佛羅里達州，其平均落後拜登仍有2個百份點。本來眾多富有退休人士聚居的佛州在新冠疫情前，因經濟及股市暢旺，其退休金戶口水漲船高，被特朗普視為囊中之物。然而一場疫症特朗普應對不力，早前更被知名記者伍德沃德踢爆其明知病毒兇猛，仍刻意向公眾淡化疫情，亦引起最受疫情威脅的長者紛紛轉投拜登。搖擺州份中長者支持拜登的比率，竟比支持特朗普高出12個百份點。相反特朗普僅憑着強烈反共的古巴裔選民，以及宗教保守的拉丁裔人口，方不使其在佛州被拜登拋離。

特朗普若要成功連任，保住佛州必不可少。不過即便如此，其仍要拿下部份搖擺州份，其中賓夕法尼亞、威斯康星、亞利桑那三州拉鋸得最為吃緊。擁20張選舉人票的賓州更為特朗普主要目標，最近頻到當地拉票。而威斯康星州近期爆發黑人遭警暴事件、白人槍手射殺示威者等事件，亦遭特朗普刻意炒作大打止暴制亂牌，連同觸發全國「黑人的命也是命」運動的鄰近明尼蘇達州亦是其重點對象。相反上屆遭其偷襲成功的密歇根州，特朗普陣營則抽走選舉廣告，似有收韁意圖。特朗普棄守密歇根，在威州及明州又處於劣勢，令其去屆創造奇蹟的中西部選情不容樂觀。一旦其守住賓州卻失威州，左右最終結果的將會落在西南部的亞利桑那州的11張選舉人票身上。

8月31日，美國前副總統、民主黨總統候選人拜登重啟因新冠疫情而中斷數月的線下競選活動，在賓夕法尼亞州舉辦競選集會，並發表講話。 (AP Photo/Carolyn Kaster)

共和黨也不買特朗普賬

特朗普選情嚴峻除因大量老人票流失，亦因民主黨多年針對的共和黨郊區白人中產女性選民的部署奏效。加上因全國疫情而停課，亦令中產家長對特朗普的抗疫工作失去信心。為搶回該批選民，特朗普大力推銷舊有共和黨的一套新自由主義論述大打減稅牌，又把拜登抹紅，將其形容為危險的社會主義者，將會裁減警隊撥款，並與在街頭打砸搶燒的無政府主義者及暴徒沆瀣一氣，極力散播保守派的恐共情緒，重複敲打文化戰爭的戰鼓。但此競選策略明顯打不響，最近便有媒體報道，部份共和黨國會候議人的競選廣告中，竟覆述拜登反對全民醫保的言論以攻撃其對手過於激進，令拜登猶如共和黨的總統候選人，也反映特朗普的抹紅策略連其共和黨樁腳也不買賬。

特朗普的止暴牌、抹紅牌成效甚低，難以令白人女性選民回心轉意，更令選情出現被視為支持種族多元的拜登須憑白人郊區選民而當選，而被指種族主義的特朗普則要依靠保守派拉丁裔人口及少數族裔工人階級續命的怪現象。然而為爭取白人郊區選民，特朗普亦幾乎完全拋棄上屆的工人階級論述，在此次選舉中鮮有提及拜登支持《北美自貿協定》及中國貿易正常化的往績，亦未有大力針對拜登及其子在華的生意利益，像把希拉里塑造成腐敗的罪犯般，將拜登打成華盛頓及華爾街既得利益貪腐精英集團的代表人物，以爭取龐大的非選民工人階級票源。特朗普先是淡化疫情、抗疫不力已令其競選成跛腳鴨，現今更放棄其反建制民粹勝選方程式，或將會自掘墳墓？