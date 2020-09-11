拜登外交往績　未必吸引亞洲盟友？

美國總統大選尚有不及60日，民主共和兩黨皆稱此為現代史上最重要的大選，將左右美國未來的國運，而身為世界霸主的超級大國，美國白宮誰當主人，亦勢將影響世界未來的格局。特朗普上任以來，顛覆美國過去數十年的新自由主義路線，高舉經濟民族主義的大旗，向各國不論敵友皆發動貿易戰，又一反多邊主義的國際合作模式，先後退出《巴黎氣候協定》、《跨太平洋夥伴協定》、《伊朗核協議》、世界衞生組織等條約及機構。其不斷批評北約等傳統盟友，令歐洲多國領袖所側目。然而在亞洲特朗普富侵略性卻混亂的行事模式，卻招徠不少捧場客。新加坡、東京、新德里、台北等地部份外交官，竟出現偏好特朗普多於拜登的傾向。

新加坡前外交高級官員考西坎（Bilahari Kausikan）日前便評論前奧巴馬政府國家安全顧問，一度盛傅為拜登副總統，亦是拜登政府中國務卿或國防部長大熱人選蘇珊賴斯（Susan Rice）將會是災難，指其是美國外交體系中其中一名不斷淡化與中國的競爭，以尋求與其在氣候變化上的合作。考西坎直指蘇珊賴斯嚴重錯判國際關係的本質，又指一旦拜登當選，我們將以懷緬之情回顧特朗普。此一論點亦為不少東京中人所和議，一名日本外交部官員早前匿名向《美國利益》投稿〈對抗性對華策略的好處〉一文，稱比起奧巴馬時代對華的交往政策，特朗普的外交路線雖非完美，但其強而有力的手段更為受歡迎，因此不少東京的制訂政策者極不願回到特朗普前的世界。

隨着中印關係因邊境衝突而惡化，新德里亦期望華盛頓採取更強而有力的對華政策。早在去年印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）已經力排眾議反駁外界指特朗普破壞美印關係，稱特朗普不同於傳統的美國體系，在多個領域上採取進取又大刀闊斧的決定性行動。印度外交評論家蒙罕（Raja Mohan）亦預測拜登上台或將親中疏俄，勢令印度戰略位置更為複雜。而早前得到美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）來訪的台北政府，為台美斷交以來最高級別美國官員訪台，對台灣近年迅速下滑的國際地位有一定提振。對於台北來說，雖然在實際層面上沒甚所得，但特朗普對華強硬政策下，台灣至少可以自視為牌面上的贏家。

拜登和習近平見面資料圖片。 (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP via Getty Images)（Getty）

處於中美夾縫的世界

拜登過去四十年在參議院中為最大的親中派之一，如推動對華貿易正常化，又邀請其加入世貿。在其八年副總統生涯中，奧巴馬政府對北京亦採取交往而非對抗路線，甚至中國在對奧巴馬承諾不將南海非軍事化後食言，奧巴馬亦未有強硬回應，其在香港佔領運動中亦極為低調。不過拜登近月對華口風亦轉趨強硬，如曾直斥習近平為惡棍，又指中國為專制獨裁國家，亦屢次譴責新疆再教育營及香港鎮壓反修例示威等人權問題。不過拜登亦未有將應對中國作為其任內四大重點之一，加上不少與拜登關係密切的外交家，大力反對與北京製造衝突令區內局勢升溫，又對中美脫鉤大潑冷水指其不可行，更稱必須在氣候問題上與北京合作，或令部份亞洲外交官憂慮。

拜登之子亨特（Hunter Biden）曾為中國企業渤海華美投資基金董事，與中共政商界素有交集。《紐約時報》亦曾報道，當年中國華信能源高層何志平因賄賂非洲官員而被美國當局拘捕，亦曾嘗試聯絡亨特拜登求援，亦惹起拜登家族與中共高層關係的揣測。加上日前拜登副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）丈夫任德龍（Douglas Emhoff）被指合夥的歐華律師事務所（DLA Piper）被指專做中國企業生意，更聘用中共政委當顧問，與中方高層關係密切。加上民主黨傳統金主華爾街投行高盛、黑石、荷里活巨企迪士尼、矽谷大戶及科企蘋果、特斯拉等，在華皆有龐大利益，令外界質疑拜登近期對華的強硬立場，是否只是口惠而實不至的競選語言而已。

不論如何，美國總統大選的結果除了左右美國往後的國運，亦牽動今後國際秩序的大洗牌，特朗普特立獨行的外交行為雖然令一眾歐洲傳統盟友疏離，卻竟意外地在亞洲吸納到一批新的捧場客，亦反映現時國際形勢複雜多變的程度，以及大幅洗牌急速重組的趨勢。然而不論是拜登或特朗普將任白宮主人，面對中美關係日益嚴峻，新冷戰的戰雲密佈，華府仍有否奧巴馬時代可以迴旋的空間，實在發人深思。在此百年未有的國際大變局中，不論11月3日大選美國人民的歷史天秤將會朝何方傾斜，處於中美夾縫的世界各國主政者以及人民，在此雲起之時都要小心坐穩。