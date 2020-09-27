特朗普關鍵州份民調超拜登　或可再創逆轉勝奇蹟

距離美國總統大選日尚餘不及40天，最新民調顯示總統特朗普在部份關鍵州份拾級而上。根據美國廣播公司及《華盛頓郵報》民調，特朗普於必須要贏的佛羅里達州超越前副總統拜登，以51對47些微領先四個百份點，為數月來首次。而在另一搖擺州份亞利桑那州，同期民調亦顯示特朗普數月以來首度以49對48些微領先一個百份點。全國民調方面，特朗普亦逐步收窄與拜登的差距，縱然平均仍落後約6.5個百份點，對於整場大選來說仍未蓋棺定論。

坐擁29張選舉人票的佛羅里達州，由於人口分佈甚為多元，一直以來皆為兩黨兵家必爭之地。2000年小布殊決戰戈爾，雙方在選舉人票中皆未能過半，最終佛州結果成為左右大局的關鍵。兩人在佛州的得票差距竟不過2,000票，雙方因重新點票相持不下，最終對簿公堂至最高法院，由保守派主導的法院一錘定音裁定小布殊勝選，間接將之送入白宮寶座。特朗普本屆選前將登記地址由紐約特朗普大廈轉到佛州棕櫚灘的海湖莊園，足見其對佛州之重視。

本來以眾多享有401k退休福利計劃的退休富豪來說，特朗普治下股市暢旺、經濟欣欣向榮，特朗普自然為其選擇。然而一場疫症特朗普應對不力，甚至遭知名記者伍德沃德（Bob Woodward）爆料指其刻意淡化疫情，受症症威脅最嚴重的老人票自然大量流失。早前民調顯示，搖擺州份中長者支持拜登的比率，竟比支持特朗普高出12個百份點。儘管特朗普在最新民調挽回不少長者支持，在65歲以上佛州長者中以52%領先拜登的44%，但仍差過上屆數據。

2020年9月20日，週日，民主黨總統候選人、前副總統喬·拜登在費城憲法中心開始摘下他的面具，就最高法院發表演講。 (美聯社照片/卡洛琳·卡斯特)

多個州份或變搖擺

另一批雙方皆極力爭取的群體，為在該州佔四份一人口的拉丁裔選民。民主黨素以賣弄身份政治為競選策略，自視為少數族裔的發言人，攻撃共和黨盡是種族歧視之輩。然而美國拉丁人口絕非鐵板一塊，如因毗鄰古巴而有大量當地移民的佛州選民立場強烈反共，自然對特朗普的鷹派主張較為受落。加上不少拉丁裔選民皆為天主教徒，文化立場保守，對墮胎等爭議較偏向共和黨。而金斯伯格不合時辭世所剩下的最高法院空缺，亦有可能令拉丁選民歸邊。

如此便出現了富有白人長者投向聲稱為少數族裔及勞工發聲的拜登，拉丁裔選民支撐一直被批評為種族主義的特朗普的怪現象。拜登陣營亦得悉此弱點，日前首度南下佛州箍票並大打拉丁牌，不過不少當地人抱怨其來得太遲。同樣情形亦出現於接壤墨西哥邊境的亞利桑那州，不過當地的拉丁人口明顯較為自由派，令此曾為美國現代保守主義之父高華德（Barry Goldwater）以及資深共和黨元老麥凱恩的深紅老巢，近年有漸轉趨藍的情形，甚至成為搖擺州份。

除佛州、亞州之外，特朗普在上屆突襲成功的中西部鐵鏽地帶則不太明朗。特朗普在威斯康星、密歇根兩州仍然落後拜登平均至少五個百份點，早前因明尼阿波利斯非裔男子疑遭警暴致死的明尼蘇達州，曾為特朗普猛攻的目標，更以止暴制亂牌欲吸中產郊區票，如意算盤明顯打不響。ABC及《華郵》民調顯示拜登大幅拋離特朗普16個百份點。白人選民回流民主黨，令白人佔絕對多數的傳統農業紅州艾奧瓦州更出現兩人打成平手的局面，恐會有倒戈之虞。

2020年9月8日星期二，美國總統唐納德·特朗普在佛羅里達州朱庇特灣燈塔和博物館發表講話後，手持一份已簽署的備忘錄，將暫停近海鑽探的範圍擴大到佛羅里達州的大西洋海岸、喬治亞州和南卡羅來納州。左邊是環境保護局局長安德魯·惠勒，右邊是佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯。 (AP Photo/Evan Vucci)

東北部兵家必爭的最大肥肉，自然是坐擁20張選舉人票的賓夕法尼亞州。上屆特朗普成功襲取威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞三大工業州，創造美國選舉史上最大奇蹟，是由於其針對政治建制精英服務跨國資本，將工廠外移，並將廉價貨品傾銷的新自由主義政策，令當地喪失數以十萬計製造業職位，直中白人工人階級的心坎，數十年來首次到投票站投票支持特朗普。然而特朗普的勞工牌今不如昔，相反卻力銷共和黨主流的減稅方案，以討好中產郊區選民。

在拜登賣弄其清貧家境出身的白人勞工背景形象，偶爾說幾句口惠而實不至的同情基層說話，竟也挽回不少中西部白人勞工階層選民支持。不止威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞，就連有18張選舉人票的紅州俄亥俄州，也出現拜登些微領先的局面。縱然特朗普最終能保住賓州，一旦錯失俄州亦難以扭轉敗局。由於中西部不少州份法例規定要在選舉日結束後方可點票，預料難以於短時間內完成點算郵寄投票，更令全球傳媒將要無了期苦等選舉結果。

不過若拜登能在現時優勢下在全國僅再增長多兩個百份點，不僅會穩勝佛州提早宣佈勝選，甚至可拿下有38張選舉人票的大州德州，創造1988年以來過400張選舉人票的最大勝局。相反若該兩個百份點落在現時仍在追落後的特朗普身上，特朗普則可保住大部份搖擺州份，連任無礙。因此縱使現時各方民調都有利拜登，要為此場大選蓋棺定論似乎仍言之過早。不論結果為何，美國的選舉版圖也勢將大有變改，美國政治的大洗牌已是不可逆轉。