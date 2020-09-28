香港要有善治　不只要確保公務員忠誠

公務員事務局將於下月發出通告，交代新入職公務員宣誓和簽署聲明等事宜，表明拒簽者將不獲聘用。有關做法料可滿足《港區國安法》第6條的要求，加強公務員的政治忠誠。然而，這與提升香港的管治水平卻無必然關係，因為對特區忠誠的公務員可以是得過且過的庸官。倘若當局欠缺「刀刃內向」的勇氣，拒絕革除官僚習氣，恐怕無法回應市民的迫切訴求。

長期以來，本地公務員的質素備受肯定。前港督彭定康曾形容在1990年代與其共事的香港公務員是最能幹的。當時香港尚處於黃金年代，諸多潛藏的管治危機仍未充份顯露出來，因此沒有多少人會質疑「能幹」的評價是過譽。但到了管治問題叢生的當下，像瑞士洛桑國際管理發展學院這樣的機構仍把香港「政府效率」評為全球第一，而港府又對這些讚譽甚為「受落」，則頗令人困惑。

無可否認，香港公務員在一些層面確實相當優秀，例如政府不存在系統性貪污，這點值得嘉許。可是市民並不滿足於主事者徒具個人操守，更重要是運用行政主導的優勢，切實解決社會矛盾。但實踐證明，他們在回歸以來卻沒有多少佳作，箇中原因值得反思。香港的公務員自詡以行政程序「管治」社會，並避免「政治」，但現實中容易淪為形式官僚，工作因循。當社會多數市民只視公務員如「鐵飯碗」，政府無善治便是可以預料的。

「議而不決、決而不行」

前總理朱鎔基曾批評港府「議而不決、決而不行」，可謂一針見血。政府處事往往受制於官僚文化，有些事明明知道應該做，但總因諸多理由而搪塞，最能夠說明這個問題的莫過於土地住屋困局。上月底，粉嶺高爾夫球場地契到期，合理做法應該是盡快收回建屋，但當局居然決定續租，變相推遲解決住屋問題。而最高決策的特首林鄭月娥正正是政務官出身，自稱不懂政治，只懂管治。相比之下，新加坡政府卻早在2014年宣布回收幾幅高爾夫球場用地建設房屋和公共設施。土地住屋困局是香港缺乏善治的關鍵，身為管治團隊骨幹的公務員對此卻沒有承擔，香港又如何繁榮穩定？

港府不斷強調「行政主導」，這不應只是一句口號，而是要具體實踐。香港管治體系中，公務員負責執行政策，但其實首長級官員或多或少已在參與政策制訂和推銷，連同政治任命官員也不少出身公務員體系，他們是否有足夠的認識及政治魄力？香港在回歸後不只公民社會日漸成熟，而且許多經濟及民生問題需要根本性的改革，殖民地年代的管治文化難再適用。如果要為香港改革嚴重滯後和「一國兩制」實踐遇到障礙問責，公務員恐怕難辭其咎。

經歷去年反修例動蕩後，林鄭政府自然重視公務員的政治忠誠問題，但同時官僚習氣也要革除。這個過程一定是艱辛的，但不能迴避。政府縱然只能令街頭示威一時平靜，而無法讓社會公平正義，市民安居樂業，肯定也是不合格的。