當富豪也疾呼「請向我們徵稅」

新冠肺炎的影響尚未完全浮現，全球83名超級富翁周一（13日）發表聯署信，要求美國和其他國家「立即」徵收「永久」的富人稅，以協助貧苦大眾捱過大流行的難關。一群富豪能摒棄狹隘的階層視野，並為弱勢社群發聲，固然值得加許，但這也同時反映出各地政府沒有決心解決全球共有的最大管治難題——貧富懸殊。

包括迪士尼承繼人Abigail Disney等80多名富豪周一發表聯署信，明言由COVID-19引起和揭示的問題，永遠無法通過慈善事業來解決。這群百萬富翁反稱，「今天，我們這群聯署的百萬富翁，要求我們的政府向我們這群人提高稅收」，「政府領導人必須負責籌集我們需要的資金，並公平地使用它們」，「向我們為衛生系統，學校和安全部門提供足夠的資金」。

雖然聯署信似是一紙政治宣言，實質效用未明，但他們文中描述現實，無疑是地球村共有的社會問題。「這場危機的影響將持續數十年⋯⋯並使十億人陷入貧困⋯⋯數以億計的人失去工作⋯⋯近十億兒童失學⋯⋯而病床、防護口罩和呼吸機的短缺，每天都提醒人們全球公共衛生系統的投資不足」。這群商界精英的悲觀判斷，實非危言聳聽。據聯合國本月上旬的貧困現象研究報告，「預計COVID-19將使超過7千萬人墮入極端貧困，億萬人口將陷入失業和貧困，超過2.5億人須面對嚴重飢餓」。

「佔領華爾街」雖然失敗，但為大眾帶來反思。（Getty Images）

非患貧而患不均

但這悲慘世界的成因卻不是財富多寡，而是財富分配不均的問題。按上述的報告指出，1980年至2016年間，全球收入最高的1%人口獲取了新增財富的27%，而2018年該數字更躍升至82%。與此同時，由於最貧窮人口的收入增速遠遜於全球GDP增幅，結果在全球構成了難以跨越的貧富差距——全球45%的財富控制在1%的人手上，而收入最低的50%的人口卻只佔有全球總財富的1%。

既然不患寡而患不均乃是全球必須正視的問題，這亦不難猜到為何富豪會在聯署信的結尾，大聲疾呼「向我們徵稅」，並且強調這是「唯一」且「正確的選擇」。他們的出發點不僅是出於對貧苦大眾的憐憫和同情，還有社會和政治的穩定。儘管根治新冠肺炎乃是迫切任務，但若然我們任由當下的社會結構矛盾繼續發酵，忽視基層的基本生活所須，相信疫情過後的社會亦不會就此冷卻。如同近月在美國爆發的種族爭議可見，雖然事件肇因是種族主義與警暴交纏的問題，但更值得深究的是，為何這場群眾運動在全美以至全球一呼百應，以及示威者對政治制度積存已久的怨恨從何而來。

如同他們所言，「我們不在深切治療病房照顧病人⋯⋯不會駕駛救護車⋯⋯不會在雜貨店補貨或挨家挨戶派發食物，但我們有錢」。既然「1%」願意為全體福祉，放下階級視野，並呼籲「向我們徵稅」，各國政府何不應藉此百年一遇的危機，重新思考貧富懸殊的解決之道？