無視專家輕視疫情　特朗普中招的教訓

美國總統特朗普確診新型冠狀病毒，消息傳出震驚全球。海內外不少反特朗普人士更加額手稱慶，大表心涼。幸災樂禍並不應該，但特朗普恰好與有「英國特朗普」之稱的英國首相約翰遜及「巴西特朗普」總統博爾索納羅先後染疲，亦反映此三名風格相近，皆行反精英民粹主義的領袖，一直淡化疫情卻最終染上疫症，為世人提供了鮮活的反面教材。

還記得今年3月當武漢陷入封城之絕境，疫症亦首次侵襲歐洲，意大利、西班牙、德國、法國、瑞士、荷蘭、挪威、瑞典、比利時、奧地利等西北歐多國確診個案急升，意大利總理孔特毅然封城、歐盟主席馮德萊恩亦宣佈封關、法國總統馬克龍也頒佈禁足令，然而同樣受疫症來襲的英國，首相約翰遜卻遲遲未有應對措施，甚至久不見其蹤影，被時人諷為佛系抗疫。

2020年10月4日，週日，醫生們走進位於馬里蘭州貝塞斯達的沃爾特·里德國家軍事醫療中心，向記者介紹了唐納德·特朗普總統的情況。特朗普在感染冠狀病毒後住進了醫院。白宮幕僚長馬克·梅多斯(Mark Meadows)離開。 (美聯社照片/杰奎琳·馬丁)

小流感隨時消失？

約翰遜的高級衞生顧問一度拋出群體免疫論，稱當全國六成人口受感染，自然會令國民產生抗體，令疫情減退，事後當然發現根本不合常理。當約翰遜終於現身記者會時，又呼籲國民為跟其摯愛告別做好心理準備，如同叫人「買定棺材」，也見其對抗疫的不認真態度。而其亦一直未有做好自身防疫措施，稱自己探訪醫院時跟每個確診者都握過手，事後洗手便好，結果最終在月底確診。

同樣地巴西總統博爾索納羅早在疫情之初，便病毒只是「小流感」，不理會衞生部建議拒絕戴口罩，又出席大型公眾場合跟支持者握手擁抱，並炮轟各地州長市長的封城手段過於嚴厲，一直唱反調呼籲國民如常外出上班，又為各地支持者向護士和記者施襲護航，並對國內持續飆升的死亡人數處之泰然。結果上得山多終遇虎，博爾索納羅終於7月確診感染。

特朗普與博爾索納羅相似，一直淡化疫症的危險性，指其不比流感嚴重，又指疫情會隨時自然消失。特朗普經常與專家唱反調，甚至要求盡快復工復產。直至最近方呼籲民眾戴口罩，卻在確診前數天的大選辯論中嘲笑拜登整天戴口罩，又稱自己只在有需要時才戴口罩。而特朗普亦馬不停蹄，出席大型競選集會，自己及其妻子卻於僅僅數天後雙雙染疫，可謂極大諷刺。

2020年10月4日，週日，唐納德·特朗普總統的支持者聚集在馬里蘭州貝塞斯達的沃爾特·里德國家軍事醫療中心外。特朗普在感染COVID-19後被送入醫院。 (美聯社照片/安東尼·珀爾帖)

新冠病毒毒性強，傳染性高，至今造成至少3,500萬人確診，100萬人喪生，當中有政要不幸染病，自然並不意外。然而至今為止三名染疫的首長，恰好皆是淡化疫情、無視專家建議、懶理防疫措施的民粹領袖，此亦反映出防疫意識及行為的重要。而身為一國之首，其健康更牽動國家的穩定及國民的信心，如約翰遜、博爾索納羅、特朗普等將自己暴露於健康風險之中，更屬不智。

約翰遜在康復之後對醫護人員深表感激，又稱自己是死裏逃生，自此其對疫情表現亦審慎得多。特朗普傳出入院消息後，外界對其病情輕重眾說紛紜，但由於高齡又過重，其病情絕對不容樂觀。然而經一事長一智，一旦特朗普吉人天相最終大步檻過，此或成為其及其支持者從此認真看待疫症的契機，可能將為美國早日打贏此場疫戰會有極大的幫助。