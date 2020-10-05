政府發行iBond　應替市民增值更多

金管局周一（5日）宣布政府發行新一批通脹掛鈎債券（iBond），最多為150億元。最吸引之處莫過於將最低回報保證息率由一厘升至兩厘，幫助市民對抗通脹和尋找穩定投資產品。 但其實市民買債的本金會歸入外匯基金下的債券基金投資，而有關基金近年回報率其實跑贏通脹，箇中息差盡入政府之手。若果政府能夠更進一步，將其與外匯基金投資回報率或債券基金投資回報率掛鈎，政府沒有虧本之餘，市民獲益更大。

政府在2011至2016年先後發行六批iBond，目標是提高大眾對債券的認識，推動零售債券市場，協助投資者對抗通脹。金管局稱在環球投資產品低息，加上兩厘保證回報的條款下，市民反應會頗為吸引。參考第六批iBond發售時通脹率即使趨跌，仍然有約50萬人申請，超額認購近1.25倍，可以預期今次發售超額認購。

或許有人認為，政府推出保證本金和高於定期存款回報的債券已經不錯，但官員有一點鮮有告訴給大眾，那就是發債籌集資金獲得的投資回報其實足以抵銷它的利息支出有餘。發債籌集資金將會存入債券基金，而債券基金則放於外匯基金，其投資收入會採用財政儲備的「固定比率」分帳安排撥還政府。「固定比率」是指按外匯基金投資組合過往六年的平均投資回報率，或三年期外匯基金債券過往一年的平均年度收益率計算，兩者以較高者為準。

發iBond 政府一樣賺錢

翻看數據，近幾年債券基金回報的「固定比率」其實都相等於或高於通脹率，即是說政府本身很多時候能將iBond投資者應得的利息「落袋」，例如2017年的綜合物價消費指數為1.5%，各批iBond當年息率在1.02%至1.78%之間，而債券基金「固定比率」卻有2.8%。

當然也有人會認為，出於保障財政穩健原因，債息上限不宜與債券基金「固定比率」連結，而是要跟外匯基金實得投資回報掛鉤，但事實上這樣計算市民債息上限可能只會更高。根據金管局的資料，基金整體在1994至2019年間的複合年度投資回報率為4.8%，比起同期複合年度綜合消費物價指數2.1%高出一倍以上，而在2017年它的便高達7.4%。

況且這25年間，香港經濟大起大落，外匯基金長期來看仍有進帳。儘管未來通脹率有機會上升，但如果外匯基金能維持4%回報率，而通脹維持政府預計的2.5%，那認購者就不僅可以保本，還可以增值，政府則可還富於民。當局日後再推債券，不妨可以改跟外匯基金整體回報率，或者跟「固定比率」掛鉤，並將之命名為eBond，e代表外匯基金（Exchange Fund）。