【新冠肺炎】財政穩健才是發債的好時機？

港府公布第三輪防疫抗疫基金後，政府以財赤金額龐大為由，表明已在有限空間盡力為民紓困。儘管連同前兩輪措施的開支，本港的財政儲備已降回SARS時期的水平，但措施的力度和針對性屬杯水車薪。政府不僅不應在紓困開支節流，反而更應把握現有本錢，發債開源，應付疫情和發展所須。

連同早前推出的防疫抗疫基金，港府在2020至21年度的預計綜合赤字，已增加至逾3,000億元，規模之大前所未見。雖然第三波疫情漸見穩定，但經濟下行的餘波尚未盡見，不少人欲見政府的第三輪防疫抗疫基金能精準扶助弱勢，惟政府上周公布的紓困措施的力度，不但遠遜前兩輪，針對性亦略嫌不足。

政務司司長張建宗周日（20日）在網誌解釋，本港一方面可能在冬季迎來第四波疫情，另一方面國際形勢亦充滿不確定性，故政府「需要審慎理財，避免財政儲備急速萎縮」。惟全球疫情反覆、疫苗難以在短期普及化等原因，皆使全面重啟經濟活動遙遠無期，故港府在多個行業的失業率仍在惡化時勒緊褲頭，大談審慎理財，不僅只是容讓經濟危機惡化，同時亦忽略本港公共財政的穩健度。

鍾國斌稱，現時財政儲備只有8000億元，再花費6000億推行明日大嶼計劃有難度，但強調土地供應問題仍需要解決。（資料圖片）

財政仍穩健 舉債非不可

縱然政府以保守態度看待財赤自有其考慮，但近日亦有人提出當局可考慮發債開源，以應對未來的發展開支。例如，自由黨黨魁鍾國斌上周接受訪問時建議，政府可借發債減輕「明日大嶼」的負擔；行政會議成員湯家驊亦表示，當局可參考興建機場第三條跑道做法，為「明日大嶼」計劃融資。

「明日大嶼」的選址不便，未必適合成為本港新商業中心，而且社會的支持聲音有限，政府此刻強推實不明智。但發債的建議在原則上並非不可取。政府除了要滿足本港對住宅和商業用地的殷切需求，亦要積極面對經濟結構的轉型。即使港府的財政儲備豐厚，但政府若有意投資未來，亦不妨取於未來，把握時機及早改革。

港府素來不像歐美國家般，以發債抵消沉重的公共開支，但在疫情危機中考慮發債，時機上亦未尚不可。首先，目前本港庫房仍有約8千億儲備，以人均來算遠優新加坡和歐美等地，而本港的國際信用評級，亦因債務極少而處於穩健水平，發債的利息成本絕不昂貴；其次則是國際游資充裕，按本港政府的信用評級，不難吸引國際投資者問津；最後，由於經濟下行亦未見底，多個行業的失業率仍在上升，若政府以發債的部分資金，支付未來一筆過的紓困開支，既可回應坊間的訴求，減少經濟危機發酵的機會，亦能避免庫房水位持續下降，值得政府認真反思。