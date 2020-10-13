施政報告臨發表才押後　林鄭過去兩個月在睡覺？

特首林鄭月娥原定周三（14日）宣讀任內第四份《施政報告》，但她在周一（12日）突然宣希押後，或至11月底前才宣讀，理由為要豐富報告內涵，爭取中央支持香港發展的政策為由。香港加強與內地合作及規劃是好事，但林鄭在最後兩天才押後報告，變相證明原先的報告空洞無物，不足以提振市民信心。人們不免慨嘆，香港明明有「高度自治」，為何官員卻不懂得運用，以致連施政報告都不懂自己寫好。

香港先有反修例運動，繼有新冠肺炎疫情，今年頭兩季GDP分別大跌9.1%和9.0%。由於歐美疫情持續，而內地卻正在復甦之中，因此兩地加強合作，為香港經濟注入動力是可行出路。有輿論認為這可能與國家主席習近平南巡有關，民主派甚至認定林鄭已淪為中央的「扯線公仔」。但撇開情緒化的批評，有序恢復通關、推動大灣區建設確實不是港府可以獨力完成的，必須與中央部委加強協調。

問題是林鄭政府早在8月18日已展開《施政報告》公眾諮詢，兩個月顯然有充足的時間規劃內部事務及兩地合作，但林鄭卻只是多番重申財政能力有限、不能期望重大措施云云，原本可以及應該自行處理的功課都沒做好。如今林鄭依賴中央「豐富」報告內涵，希望市民由「無期望」到「有期望」，不但反映她浪費了兩個月時間，也會令人聯想到2003年「沙士」後香港只懂向中央求援，不懂自身改革的歷史，削弱部份人對「高度自治」的信心。

改善民生早有共識

去年反修例運動後，我們便呼籲政府盡快啟動改革，以此推動香港重生。惟一年過去，林鄭仍然有太多藉口，不承認香港積習難返是源於官員不作為。她最近接受《深圳衛視》專訪時慨嘆：「在內地說做事就做事，就能做到了，而在香港真的要用迎難而上、排除萬難的精神才能做到一件事。」這種說法等同把香港原地踏步的責任推卸給市民。誠然，在修訂《逃犯條例》、實行大灣區境外投票安排等具爭議的議題上，政府確實寸步難行，但另一些民生議題卻相對容易推動，例如在新界大規模收地建屋、大學免學債都獲不少市民支持，但政府就是不夠積極。

林鄭強調希望在與中央部委協調後，可以撰寫一份更加平衡、更有內涵的《施政報告》，從而提振市民信心。其實，只要政府願意認真聆聽意見，必會明白市民深切渴望解決民生問題。只要當局想市民所想、急市民所急，完全可以按照「高度自治」的原則處理相關問題，而無須等待中央豐富報告內涵。

香港需要改革，這需要為官者有覺悟，更重要是在覺悟後有具體行動。明明香港擁有《基本法》賦予的「高度自治」，明明政府擁有行政主導優勢，但它總是對改革無感，一有事就坐等中央救援，難怪市民對政府失去信心，內地人也愈來愈看不起香港。