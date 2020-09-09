特首林鄭月娥何以當官不為民？

近日，一名21歲智障青年被母親勒死，叫不少香港人悲痛。女兒同為智障者的立法會議員張超雄周二（9月8日）撰文「十問林鄭」，質疑政府在院舍、社區照顧及照顧者支援政策上的漏洞，譴責林鄭政府為官不為民。

母親勒斃孩子的做法一定是錯誤，部分市民傾向認爲這件事情的悲劇主要責任仍在於母親本身，比如「唔識照顧學咩人生仔呀」、「乜嘢都賴政府，要唔要政府餵埋你食飯」。但母親的錯誤是一回事，政府為智障人士家庭的支援不足，卻仍是不爭事實。

首先，社會上的市民因着各種因素，被置於不同的位置。有人較多優勢，有人條件較差。若如智障人士及其家庭，而且同時為社會基層的話，他們絕對是弱勢中的弱勢。政府既然收取稅收，掌握權力，便有責任設立及完善社會安全網，保障所有人都有一定的生活質素。照顧殘障、長者等雖然也是家庭的責任，但負責分配資源的政府同樣責無旁貸，須對家庭照顧者提供支援。

葵涌邨一名46歲女子於單位內，將近日由智障人士院舍回家的21歲兒子勒斃。（黃偉民攝）

政府須支援照顧者

例如芬蘭政府與照顧者簽訂照顧協議，清楚訂明其權利和義務，當中包括照顧者的服務時數、放假權利、每月津貼金額、護理服務清單，以及照顧者接受培訓和教育的機會。芬蘭家庭照顧者每天享有休息時間，更可要求市政府在休息時間派員照顧其家屬。他們甚至可申請額外資助聘請私家看護。而在香港，只有嚴重傷殘者的照顧者，才可申請生活津貼，以聘用家務助理。

台灣也在2017年實施的《長照服務法》，規定照顧者每年最多可享有21天法定喘息服務，政府會安排照顧服務員上門，或到護養中心照顧服務對象。喘息服務因應家庭經濟狀況，提供部分或全部補助，並按服務對象的失能程度，決定照顧者的法定喘息時數，而且並非只限嚴重殘疾者才可領取津貼。還有不定期的生活照顧、營養及特殊病照顧等課程的照顧訓練、照顧諮詢、專業人員到訪指導及情緒支援服務等，進一步顧及照顧者的需要。

香港政府的財政能力名列前茅，經濟發展號稱世界級大都市，但社會保障卻叫人羞愧。從2006年到2015年，香港與殘疾人士、長期病患者同住的家屬增長近20萬。其中60歲以上的照顧者比例也在增長，逼近5成。社聯調查，顯示長者輔導個案中三成七牽涉家庭照顧的壓力問題。證明政府明明有責任，也更有能力將公共資源進行更有效的二次分配去幫助弱勢家庭，最後卻失職地讓社會出現愈來愈多「以老護老」，「以老護殘」等不合適個案愈來愈多。

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特首林鄭月娥於上任發表的首份《施政報告》中承諾，將把家居及社區照顧服務的輪候時間減至零。按照2015/16年社區照顧服務的單位成本計算，解決所有的輪候個案只需不超過5億元，然而我們的財政司，年年手握逾幾百億的盈餘，卻到如今都沒有拿出5億元一筆過解決這燃眉之需。我們的規劃署，沒有令豪宅土地供應出現問題，社福用地卻長久吃緊，導致院舍輪候時間不減反增的問題。這些看似輕巧的數字增加背後，是多個家庭實實在在數十年的煎熬，甚至是上千上萬生命帶著絕望死去的沉重。2011至15年間，每年都有四分之一輪候者（5000人次左右）在輪候期間去世，2019年輪候期間死去的長者更突破7,000 人。面對這些數據，我們是該問責政府令社會倒退，還是譴責這些輪候者生命脆弱，沒有輪候的毅力？

悲劇的發生，往往由個人和社會多重因素導致。個人當然要負上責任，不應做出傷害他人的事，但若然我們對社會大環境的壓力避而不談，無異於揮刀向弱者，亦無用於解決問題。政府施政不是施恩，當政府不能兌現施政承諾，公共服務倒退，當殘障家庭的悲劇已經不是個案，而是一種現象，在其位者必須站出來負上責任。