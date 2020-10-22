特朗普金主紛跳船　財殫力竭難以回天？

距離美國總統大選僅一個多星期，民主共和兩黨候選人繼續馬不停蹄到各大搖擺州份拉票。近期民調顯示，特朗普與拜登的差距於經歷首輪辯論及特朗普染疫後的逾十個百份點，明顯收窄至如今平均的7.5個百份點。而拜登在搖擺州的民調平均領先3.9個百份點，較同期希拉里的4.4個百份點優勢少。儘管形勢未如早前預測般一面倒，然而此時卻傳來特朗普陣營陷入財困，竟僅得6,300萬美元現金在手，相反拜登陣營卻得到財閥巨企源源不絕的資金加持。究竟在選舉進入倒數之時，財殫力竭的特朗普能否再次爆冷？

上屆特朗普在籌款上同樣遠遠落後眾星拱照的希拉里。受華爾街大行加持的希拉里整場選戰以六億美元的競選經費遠勝特朗普的三億美元。然而由於特朗普當年大打反建制的草根路線，標榜不受華爾街等財閥的既得利益集團操縱，而深得普羅大眾以小額捐款支持。其集中火力打入中西部前工業州的勞工階層策略亦十分奏效，結果以些微優勢拿下威斯康星、密歇根、賓夕法尼亞三州以定天下。事過四年，特朗普整場選戰失去了昔日的階級色彩，鮮有提及既得利益集團之餘，亦懶理大部份國民關心的疫情，令其失去上屆的光采。

特朗普早在2017年便開始為競選連任籌款，然而為了個人的面子工程，陣營早於競選未展開之前，已在體育盛事超級碗等不相干的場合大賣廣告，白白花了近十億。而隨着特朗普選情一沉不起，共和黨金主亦紛紛跳船轉投拜登，也令拜登可輕易拋出比特朗普多三倍的競選經費。加上外來資金如美國十大首富之一的彭博，便拿出一億美元於關鍵州份佛羅里達大打廣告戰。另外矽谷財閥近日亦捐出一億為拜登助選，facebook聯合創辦人莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）掏出2,000萬予拜登，令雙方財力更加懸殊。

人身攻擊與外交政辯

競選經費非左右選舉的唯一因素，富可敵國如彭博者亦在初選中慘敗，盡得財閥歡心的希拉里最終亦大熱倒灶，特朗普選情遠較上屆大選更加處於劣勢，仍可以選舉廣告及社區陣地戰方式入屋，提醒游離選民值得投特朗普的原因。不過現時特朗普陣營竟然只剩下6,300萬美元現金在手，僅稍高於在南卡州挑戰現任參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的民主黨哈里遜（Jamie Harrison）的5,700萬美元，令之被迫要抽走雙方旗鼓相當的關鍵州份俄亥俄州、艾奧瓦州競選廣告，形勢顯然對特朗普極為不利。

現時特朗普可扭轉劣勢的唯一機會，可能要數當地周四（22日）舉行的最終辯論，再次與拜登公開對質。特朗普上回辯論中不斷無視主持勸止，打斷拜登發言，令選民大為反感，結果兩人支持度平均差距由六個百份點拉闊至雙位數。事後特朗普陣營中人亦表示用錯策略，似乎周四特朗普亦會改變作風。傳統上最後一場辯論將會主打外交議題，而辯論前拜登之子亨特被《紐約郵報》爆出在烏克蘭及中國的生意，勢必會被特朗普拿作彈藥。不過拜登同樣亦可用《紐約時報》指出特朗普在華的私人戶口作反撃，兩人泥漿摔角幾乎無可避免。

此際美國國內深受疫情及經濟衰退的打撃，數以百萬計國民朝不保夕，而且警暴觸發的種族議題及民權示威浪潮未止，外交政策以及兩名候選人的家庭私德問題，究竟在選民心中有多重要，外界難以衡量。而且在疫情下過百萬選民已提早投票，亦令選情可扭轉的空間愈來愈少。不過在民主制度下，選舉的不可測性令政治局勢充滿可能。競選議題、金錢、個人因素及決定，甚至運氣，都可影響甚至足以左右選舉的結局。在此12日內不可知的事情尚有太多，未到11月3日甚至更遲，可能仍未知誰會笑到最後。