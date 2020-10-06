【美國大選】特朗普確診難救選情

美國總統特朗普於上周五（2日）承認確診新冠肺炎，應驗美國政壇所謂「十月驚奇」，成為過去周末國際間最大的話題新聞。他一度要住院救治，本周一（5日）在病情回穩後迅速出院。各界先是關注74歲的特朗普會否出現生命危險，亦紛紛猜想此事為即將到來的美國大選帶來何種影響。但從各種證據上看，特朗普確診雖然驚奇味道十足，卻對其選情卻起不了多少作用。

先前幾名確診新冠肺炎的國家元首，包括英國的約翰遜，以及巴西的博爾索納羅在確診之後一段時間，都出現民望反彈的現象。分析認為，這現象主要是因為國家元首確診會引起民眾的同情心，亦會短暫增加民眾要團結抗疫的情緒。在這些「先例」之下，外界起初猜想特朗普確診會否會帶來相似效果，令其在落後的選情中出現轉機。

美國總統特朗普（Donald Trump）因感染新冠肺炎從10月2日晚開始住院。10月5日傍晚，特朗普出院並返回白宫。（AP）

民調：確診消息無助選情

不過，過去周末的民調卻顯示，特朗普確診的消息雖然對投機市場有些許衝擊，但卻未能為其選情帶來明顯的幫助，甚至可能出現反效果。周末幾份美國民調顯示，特朗普的支持度沒有明顯改變。例如Morning Consult與Politico的民調雖然沒有直接問及投票意向，但卻顯示認可特朗普的程度如舊，而受訪者更普遍對疫情更為擔心。路透社的民調則顯示，拜登領先特朗普十個百分點，比起9月的調查提高了一個百分點。

比較有趣的是，數個台灣媒體引用了英國小報《周日快報》（Sunday Express）和美國保守智庫民主研究所（Democracy Institute）的調查指，特朗普民望領先拜登一個百份點，論證特朗普確診帶來逆轉機會。不過這民調一直顯示特朗普民望領先拜登，而且比起9月的調查，特朗普與拜登的差距縮窄了兩個百分點。故此，不論哪份民意調查才是「準確可信」，數據上也並不支持特朗普確診令其民望反彈的假設。

特朗普確診無助選情，甚至可能引起反效果，其實有跡可尋，不能算意外。首先是特朗普個人誠信備受質疑已久，包括美國選民在內很多人對其確診消息的第一反應都是懷疑特朗普是為了刺激選情才「假病」或是故意令自己染病。雖然從特朗普身邊的消息看，特朗普確診並不似是有事先計劃的「選舉工程」，但民眾對特朗普的不信任感卻仍然非常強烈，致使他賺不了多少「同情分」。

德國新冠肺炎疫情：圖為10月3日，康斯坦茨一名示威者手持一塊寫着「假新聞，特朗普檢測呈陽性」的標語牌。（Reuters）

市場：拜登當選機會大

此外，特朗普一直對疫情的輕視也令民眾很難同情他。特朗普淡化疫情，甚至去到確診前不久與拜登進行電視辯論還在攻擊拜登時常戴口罩，故他確診令很多人都認為是咎由自取。上述的民調都顯示，很多人認為特朗普處理疫情失當，引致他本人確診。CNN的評論甚至指出，特朗普確診的消息，破壞了他意圖將選舉議題從疫情轉向其他問題的意圖，現在選民再次將精力集中在疫情上，將會令他們想起特朗普祇對疫情是如何地差，對其餘下選情不利。而資本市場似乎也聞風而動。

雖然特朗普並無大恙，但市場卻開始拋售美元，致使近日出現反彈的美元快速出現沽壓，而黃金亦借勢重拾升勢。由於市場普遍認為，拜登當選推行的經濟政策將不利股市，資金會加快離開美元區，因此市場的變化顯然不少人認為拜登愈來化可能當選。

特朗普確診的消息不單在美國引起一陣議論，也在台灣以至香港引起了網民的討論，不少人按一己的政治立場各有各解讀。台灣的獨派紛紛希望特朗普確診會刺激選情，故此也才有台媒斷章取義民調搞出了「特朗普優勢」的講法，更有一些台灣人高呼美國將會籍特朗普確診對中國出台更多制裁甚至出兵問罪。兩岸關係近來極為緊張，不少台灣獨派支持者急需美國的支持作「壯膽」之用。但緊抱特朗普大腳的台灣人，也是時候從自我陶醉中醒來了。