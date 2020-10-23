淋漓盡致的總統辯論　美國選戰重拾高水平競技

美國總統大選進入最後直路，兩大候選人再次碰頭同場較勁。上月首輪辯論中兩人互相疊聲打斷對方發言的亂象不復見，但特朗普對拜登的窮追猛打卻同樣激烈，個別問題更迫得拜登進退失據。不過另一邊廂拜登明顯亦有充足準備，整體上甚為熟書且面面俱圓。在此一個半小時的辯論台上交鋒中，兩人爭取每一分每一秒將競選戰略發揮得淋漓盡致，再次上演美國政治每四年一度的盛大競技，展示美國選戰經過百年演化已達至爐火純青的境地。

由於特朗普在上輪辯論停打斷拜登發言，導致整場辯論經常出現疊聲情況，主辦機構在此場辯論加入「熄咪」制，主持有權阻止任何一方不按規矩發言。況且隨着特朗普緊迫拜登的策略惹起選民反感，民望大瀉的他明顯在此方面有所收斂。不過兩人互相對質激烈情況依然發生，尤其是當特朗普質問拜登家人收取外國巨額款項的腐敗指控時，場上登時火花四濺，而拜登亦一如所料以特朗普在中國持有私人戶口一事及其稅務狀況問題作反擊，兩人爭持不下之勢可謂打成平手。

10月22日晚8點，美國大選迎來最後一場總統電視辯論。 (AP Photo/Morry Gash, Pool)（AP）

特朗普論述推陳出新

除此之外，特朗普亦極力掃除自由派一直攻撃其懶理國民死活的印象，多次重申封城及停產對國民的精神健康及生計打撃比起疫症本身還要嚴重，因此必須要在抗疫及救市間取得平衡，又反指普通民眾不像有其他途徑賺錢的拜登那樣可以躲在地窖，成功迫得拜登在封城立場上讓步。同時，特朗普又力斥民主黨眾議院議長佩洛西因政治因素拒絕在萬億元刺激經濟方案上妥協，一改其一直被描繪為輕視疫情的印象，或可為其挽回一些因疫情失控而出走的支持者。

在外交政策上特朗普又吹捧自己對俄羅斯抱持強硬態度、與朝鮮關係首度破冰，達成前朝奧巴馬做不到的創舉，而拜登則勾劃出自己日後的對華立場，如與盟友一同向北京施壓要求其遵守國際規則辦事，以及制約中國在南海設立防空識別區等單邊主義行徑，又稱不會再跟從中方關於外企必須與當地民企合資的不合理規定。拜登亦質疑特朗普發動貿易戰的成效，稱此舉令對華貿易逆差不減反增，又批評特朗普以關稅所得支付農民補貼是由納稅人付鈔，兩人在這環節表現各有看點。

其中特朗普表現較為出色的議題，竟然意外的是種族議題。雖然他自詡為林肯以來對黑人最好的總統令人啼笑皆非，但在刑事司法系統改革、撥款黑人大學、黑人就業狀況等諸多政績上卻能如數家珍的一一道來，可謂令人刮目相看，而拜登則繼續針對特朗普在上回辯論時號令極右團體驕傲男孩「後退並待命」等種族主義言論窮追猛打，而特朗普亦大揭拜登90年代力推刑事法案改革監禁大量黑人青年、擔任副總統時把非法移民小童關入囚籠等臭史。

10月22日晚8點，美國大選迎來最後一場總統電視辯論。 (AP Photo/Morry Gash, Pool)（AP）

兩人盡展競選策略

辯論中特朗普在種族及移民問題上提出了新論述，一再攻擊拜登身為老油條政客光說不練的虛偽，甚至一再質問拜登三年多前身為副總統為何不曾推動現時口中種種政策。「為何你之前不做？」成為他一再重複的金句，而這句亦被特朗普用於質問拜登的醫保政策，不過特朗普在醫保問題上的表現明顯力有不逮，畢竟他雖欲推翻已有千萬計國民使用的奧巴馬醫保，但卻從未見其口中所稱較優越的替代方案細節，結果自然被拜登的公共選項醫保方案給比下去。

拜登在辯論中多次其不要當紅州或藍州的總統，而是要當全美國的總統，足見其在選情佔優下能打出具全局觀的競選策略。相反特朗普為追落後，競選語言都是衝着搖擺州份以來，如其大談其若當選股市將大漲，增加退休人士的401k退休福利計劃收入，相反拜登上台將會加稅加重其負擔，明顯針對大量退休人士聚居的佛羅里達州。而特朗普又向拜登窮追猛打，迫得對方急忙否認反對壓裂採油，但承認會長遠取締石油業，亦可能影響另一搖擺州的石油重鎮賓夕法尼亞州選情。

針對佛羅里達、賓夕法尼亞兩大關鍵州分及同樣爭持激烈的石油搖擺州俄亥俄州，特朗普在稅務及環保上向拜登猛攻，雖然結果能否打動當地選民影響大局仍待分曉，但已把兩人最後階段競選策略發揮得淋漓盡致。拜登嘗試勾劃宏大全局觀，在各項議題表現皆面面俱圓，意圖把自身塑造為富有同情心的道德楷模，特朗普則重點針對個別議題及爭取個別選民支持，又極力塑造拜登為光說不練的腐敗政客。不論何人優勝劣敗，兩人此場高水準演出，可望為上回不忍卒睹的辯論亂象扳回一城。