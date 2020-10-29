特朗普德州危如累卵　藍色海嘯快將捲來？

全球矚目的美國總統大選尚餘五日，至今已有7,500萬選民提前投票，為上屆選舉總投票人數的逾半。隨着全國各地的選民投票率急升，總投票人數勢破歷屆大選紀錄。目前的提前投票數據顯示，民主黨選民相較共和黨選民更為踴躍，按此表徵再加上驚人的投票率，外界皆思疑一場比兩年前中期選舉的「藍色浪潮」更巨大的「藍色海嘯」會否在11月3日席捲全國。

特朗普在月初首場辯論表現過火令民望急挫，及後又身中新冠肺炎，皆未能令其民望起死回生。其後特朗普雖然有支持度輕微回升迹象，月底的次輪辯論表現亦有甚佳表現，但此後民調中跟拜登的差距，亦只能拉近0.1個百份點。兩人最新民調仍有7.5個百份點的平均差距，在關鍵州份的平均民調亦落後3.6個百份點，雖不比上屆與希拉里的差距大，但在各個州份仍選情仍相當不利。

本來特朗普在非勝不可的搖擺州份佛羅里達州有追平拜登的趨勢，兩人平均差距已由月初的四個百份點收窄至平手。然而特朗普雖有望收復佛州的29張選舉人票失地，同為南部坐擁38張選舉人票的共和黨票倉德克薩斯州卻出現「染藍」之虞。不少選舉預測機構紛紛把德州由「偏向共和黨」轉為「勢均力敵」，或令特朗普陣營顧此失彼，很可能縱得佛州卻失德州，最終得不償失。

民主黨總統候選人、前副總統喬·拜登(右)和他的孫女芬妮根·拜登(右)於2020年10月27日星期二在紐堡機場登上競選飛機前往喬治亞州參加集會。 (AP Photo/Andrew Harnik)

中西部選民或投拜登

德州身為南部牛仔州份本為深紅的共和黨票倉，然而近年因受紐約及加州的高學歷年輕人為當地的低樓價及低稅率吸引，投身德州近年興起的高科技產業，陸續遷入候斯頓、聖安東尼奧、達拉斯、奧斯汀等大城市組成的三角地帶腹地，改寫德州的人口結構趨向自由派。有報道更指單在德州大學所在的奧斯汀，其提前投票人數已遠超於上屆的總投票人數，更令共和黨人恐懼不已。

除德州以外，西南部的亞利桑那州同樣因年輕自由派及拉丁裔人口遷入而漸漸趨藍，令當年現代保守主義之父參議員高華德（Barry Goldwater）及前參議員麥凱恩出身的保守派重鎮，亦出現變天之虞。同樣為南部傳統紅州的喬沿亞州，亦因其最大城市亞特蘭大的年輕都市人口大為膨脹，令該地在1992年以來首度再成為搖擺州份，也成拜登陣營的重點目標之一。

拜登有望在佛州、德州、亞州、喬州的南部「陽光地帶」（Sun Belt）搶灘成功，特朗普則在上屆偷襲成功的中西部「鐵鏽地帶」（Rust Belt）優勢大為消減。其在選舉後段方大力抨撃拜登支持《北美自貿協定》、中國入世等打爛中西部製造業工人飯碗的往績，被指來得太遲。而且拜登亦非都市知識份子精英主義味過重的希拉里，其長年經營的草根形象令之在白人基層選民中遠比希拉里受歡迎。

本屆特朗普亦以襲取明尼蘇達州為目標，更炒作非裔男子佛洛伊德於明尼阿波利斯市疑因警暴身亡而觸發的種族騷亂，大打尼克遜1968年大選的「止暴制亂」牌，但此過時策略明顯得不到選民支持，兩人民調差距更一度拉闊到雙位數。直至日前副總統彭斯雖仍親身飛到當地作最後努力拉票，特朗普在民調中亦有追近的趨勢，但要將明州從藍轉紅，恐比拜登將德州從紅轉藍更為艱難。

2020年10月27日星期二，在馬里蘭州安德魯斯空軍基地，美國總統唐納德·特朗普和第一夫人梅拉尼婭·特朗普在登上空軍一號前往密歇根州、威斯康星州和內布拉斯加州參加一天的競選集會前接受記者採訪。 (AP Photo/Evan Vucci)

特朗普無法爭取游離票

與明州同樣有10張選舉人票的威斯康星州，上屆由特朗普以兩萬多票力壓希拉里。與明州同樣因爆發種族騷亂，特朗普「止暴制亂」牌卻未有為之帶來明顯進賬，反而仍落後拜登平均6.4個百份點。加上威州近日爆發新一波疫情，一周內出現近4,000宗新個案，為全國最高，測試呈陽性比率達27.2%之多，醫院入住率升逾一倍，死亡人數達至近2,000人，全州進入新一輪恐慌。

然而特朗普繼續其輕視疫情的口吻，不斷聲稱疫症很快會過去，疫苗很快會面世，病毒並不可怕，又要求地方政府盡快解除防疫措施，與當地民眾害怕染病，擔心自身健康的焦慮心情格格不入。特朗普日前又以民主黨眾議院議長佩洛西無意達成協議為由，親手中止就新一輪總值兩萬億的刺激經濟方案談判，更毀掉受疫情打擊而水深火熱的基層民眾唯一希望。

在處理疫情及扶助陷入經濟困境的國民生計上，特朗普處處站在民意的對立面，令其不止無法爭取游離選民，反而更激起不少無黨籍選民踴躍投票以冀把之踢出白宮。在此史無前例的選民人數郵寄投票，外界未到到開票一刻，仍無法斷言會否出現一面倒的結果。不過由國內的整體氛圍及不少蛛絲馬跡來看，一場「藍色海嘯」恐怕並非特朗普鐵粉所稱，只是主流媒體製造海市蜃樓而已。