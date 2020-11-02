【新冠肺炎】「安心出行」可以成為起步點

新冠肺炎疫情緩和，政府放寬聚會限制，但近日爆出「宅度假」（staycation）群組，市民防疫不可鬆懈。因應外出更多更頻密，市民應記下行蹤，以便自己或同行者萬一確診後，衞生部門更大機會查出源頭，以及阻止病毒擴散。政府準備推出相關流動應用程式，有望方便市民記錄出行，若果程式運作順利，有望增加市民對政府推動智慧城市的信心。

政務司司長張建宗周日（1日）表示，政府準備推出「安心出行」感染風險通知手機應用程式。市民屆時可以透過掃描場所張貼的二維碼記錄出行習慣，當個別場所出現確診個案，而用戶曾與確診者於相若時間到訪有關場所，應用程式會向用戶發出通知及健康建議，讓他們知悉感染風險。

衞生署指，女病人曾到梅窩銀礦灣海景渡假樂園Staycation。（網上圖片）

助當局追蹤傳播鏈

強制記錄行蹤是最有效追蹤病毒傳播途徑的方法，追蹤傳播鏈有助尋找傳播源頭，以便有關當局隔離感染者和把曾到訪地方清潔消毒。但市民或有保留，故政府採用自願參與，並在政府部門先實行。雖然如此，各公私營機構應該配合政府落實。

其實，在9月限聚禁令嚴格執行的期間，衞生防護中心主任張竹君坦言追蹤工作依靠患者的記憶，故出現漏報實屬正常。既然當時收集資料已現困難，何況是現在聚會限制放寬了，市民出行更多更頻密？

政務司司長張建宗表示，政府正準備推出命名「安心出行」的感染風險通知流動應用程式，將率先在政府場所試行，然後逐步擴大使用範圍。(資料圖片)

愈多人用愈有用

政府專家顧問袁國勇早已建議市民自行拍照或文字輸入記錄，但反應似乎不甚踴躍。因此，推出應用程式能進一步方便市民回溯行蹤。鑑於不少市民擔心個人行蹤會洩漏給政府，政府承諾不會透過程式收集個人行蹤，出行記錄是加密存放在市民電話，可望令市民放心。而根據政府介紹，確診者如果有下載程式，當事人必須提供出行記錄，以找出潛在緊密接觸者，公務人員省回重組行蹤的步驟。

政府要預計實際情境的影響，例如餐廳、健身室或者的士使用程式，因為空間範圍較少，確診者與接觸者的接觸較密切，應用程式的效用會較明顯。換轉在酒樓或者商場等面積較大的場所，確診者相信與數以百計客人在同一時段出現，但可能相距甚遠。程式如果向所有客人發信息，既有小部分人會過於憂心「中招」，變得焦慮，但更大部分可能當一般手機訊息推送，輕視訊息，未能發揮程式的警示作用。也因如此，愈多商戶、場所張貼二維碼，確診者和衞生部門了解的行蹤記錄會愈細緻，政府向大眾發放的提示信息也更準確。

張竹君指，疫情未完全「清晒、斷尾」，稍一不慎疫情有可能會再反彈。（鄭子峰攝）

專業技術須做好

相信應用程式在實際執行時，社會需要時間適應，例如有商戶會自行設限，只准願意使用程式的客人入內，有顧客會不滿，又或者有些高風險的商戶或光顧的客人拒絕參加，令追蹤工作「走漏眼」。然而，抗疫是全社會的任務，不能獨善其身。出現宅度假群組令人擔憂疫情反彈，若然失控的話，冬季第四波疫情規模難以想像，到時候政府再強制到訪登記就為時已晚。

「安心出行」將會改變市民的出行體驗，同時考驗政府對科技應用程式普及程度。就防疫抗疫範疇而言，因為境外回港人士輸入病毒的風險大，社會對強制執行「居家抗疫」手環和應用程式，即使追蹤個人位置也無甚爭議。相比之下，「安心出行」是針對全港市民，若然程式運作順暢且夠普及，表示取得民眾信任，這將幫助政府日後推廣運用個人資料的數碼服務，在12月推出、前稱數碼個人身分的「智方便（iAM Smart）」是其中之一。「智方便」是政府實踐智慧城市的重點項目，市民可以憑單一數碼身分和認證，在公私營機構網上交易和處理法定文件。萬一「安心出行」乏用家，或者頻頻出錯，市民怎能相信新數碼政府服務可靠？