澳洲政府推出抗疫App　活用創新科技港官能學會嗎？

新型冠狀病毒疫情持續，全球確診數字突破300萬宗，死亡人數逾21萬。疫情重災區歐洲及美國增長有放緩迹象，不少政府近日亦宣布不同程度之解封措施。至今累積個案超過6,700宗之澳洲，連續兩周亦見每日新增確診人數少於100宗之情況，總理莫里森放寬禁足令，容許至多兩名成人到別人家中相聚，並開放海灘等公共設施、容許民眾之非緊急出行。不過澳洲政府亦做好兩手準備，開發名叫「CovidSafe」抗疫手機應用程式予國民下載，以加強追縱及控制傳播鏈，短短一日已有逾200萬人下載。

此「CovidSafe」應用程式仿傚新加坡政府月前推出之「TraceTogether」，以藍芽功能追縱曾有密切接觸的用戶，以加快辨識傳播鏈以防止疫情擴散。澳洲政府推出的「CovidSafe」，會要求用戶提供其年齡層、電話、郵遞區號等個人資料，並在其確認為陽性時，把個人資料上載至澳洲亞馬遜的雲端網絡系統。

對此不少公民團體表示關注，擔憂國民私穩將受侵犯。政府則表示，只有醫護人員方能索取數據，警方就算有法庭搜令亦依然無權翻查應用程式內的個人資料。政府又保證，應用程式不會追蹤用戶的位置，並會保存21日後自動刪除，又會於疫情消退後將資料全數移除。最重要為下載此應用程式純屬自願性質，以防公民社會擔心政府強制收集大量國民個人資料。

自願下載反大受歡迎

在此非強制方式下，本來亦可能引起對於其成效問題之關注。然而應用程式於周日（26日）甫上架，便引來大批民眾蜂擁下載，短短一日已達200萬用戶，令本來關注一掃而空。澳洲政府活用新世紀新科技抗疫固然可喜，亦吸收了韓國早前利用流動追蹤患者及提供測試服務，成功抑制疫情的經驗。不過利用科技抗疫不一定代表有實質成效，如同樣開發藍芽流動應用程式的新加坡，便出現疫情大爆發，當中亦跟其一直以來對外勞的歧視政策不無關係。

單單以手機程式不可能將疫症徹底解決，因此莫里森亦稱將大規模擴大國內的檢測範圍，將潛在的隱形患者無所遁形，以追蹤及測試雙管齊下的方法，避免進一步解封時疫情會因而反彈。

民建聯立法會議員葛珮帆認為，楊偉雄任內落實多項新政策「有功有勞」。（資料圖片）

創新科技成抗疫重點

韓國、新加坡、澳洲皆將科技應用於抗疫工作上，三國疫情走向雖各有不同，但利用創新科技應付時代挑戰，實為與時並進的管治意志。本港在創新科技一直落後於人，斥巨額興建的數碼港、科學園淪為地產項目，陷官商勾結醜聞。上屆梁振英政府開設創新及科技局，委任理工大學行政副校長楊偉雄為局長。然而其任內除了以一句「我見過！我真係見過（Steve Jobs）！」為人認識之外，政績幾乎一片空白。

翻查紀錄，政府各部門共提供85個流動應用程式讓公眾下載，僅以提供天氣服務的「我的天文台」等少數較為歡迎，下載次數達775萬次。其餘如投資推廣署的「香港投資推廣署新聞及活動」、食物環境衞生署的「無盡思念」等則少得可憐，下載次數不及2,000。然而投資推廣署的程式每年涉及經常性開支約24,000元，平均以24元公帑換取一次下載，表現欠佳。

在此新冠病毒疫情爆發之初，政府屢遭批評反應遲鈍，踢三腳才動一動，激發民間自救，創意湧現，例如自製口罩、潔水液、消毒嘖劑等，更有人以立體打印技術，複製防毒面罩濾嘴以取代濾棉，創科局當時卻不見蹤影，未有發揮推動創意工業的角色，扶助或補貼有關企業。早在疫情爆發之初民間出現口罩荒，澳門政府已在網上詳列全市各地口罩供應情況，香港政府卻未有相應的資訊，令各區出現大派長龍的情況，加劇社區傳播風險。

上周特區政府大換班，楊偉雄遭免職並由機電工程署署長薛永恒繼任。薛局長對於本港創科前景理念為何、政策主張為何、施政方針為何，公眾皆不知曉,，以其機電工程署署長之背景，何以勝任創科局局長一職，政府亦從沒向公眾交代。在此疫情放緩、危機卻未解除之際，究竟薛永恒及創科局，是否如韓國、新加坡、澳洲般，有與時並進的施政魄力及能力，將創新及科技應用於應對疫情及往後可能出現的重大公眾危機？