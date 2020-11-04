傳媒車牌查冊關乎公眾利益

警方在周二（3日）拘捕香港電台《鏗鏘集》編導，指當事人在運輸署系統查冊車牌資料時，作出虛假陳述，涉嫌違反《道路交通條例》。誠然，目前車牌查冊的申請表上並未有傳媒查詢一項用途可選，但傳媒過往經常進行查冊工作，相關做法有助促進公眾知情權，當局宜作全盤考慮。

在《鏗鏘集》的〈7.21誰主真相〉片集，製作團隊取得去年元朗西鐵站襲擊前一刻的閉路電視片段，記錄當中接載白衣人的車輛車牌，透過運輸署系統查冊車牌，再根據登記人和公司資料追訪車主，了解他們在事件的角色。

昨日（3日）港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲因為採訪有關「721元朗事件」時，涉因查車牌取得車主個人資料，涉嫌違反《道路交通條例》被捕。（資料圖片／黃金棋攝）

運輸署接納公眾利益查冊

查冊車牌號碼，可以得出車主姓名、身份證號碼和登記地址等資料。誠然，查冊涉及市民私隱，相關資訊亦可能被作不法用途，商界和警方過往多次建議政府收緊查冊資格和資料。不過，濫用個人資料者已有《個人資料（私隱）條例》規管，相信有一定阻嚇力。退一步說，即使登記冊上有個別資料較為敏感，例如身份證明文件，當局亦不用一刀切不容許傳媒查詢。

現時查冊車牌號碼，必須填選查閱目的，包括法律程序、買賣車輛或其他與交通及運輸事宜有關的事務，但就沒有傳媒報道之用。如此規限本身是否過於狹窄，本身值得商榷。一來《道路交通（車輛登記及領牌）規例》訂明，當局提供車牌登記冊資料若符合公眾利益，可酌情免收查冊費用，意味查冊本來不只是用於個別市民買賣車輛之類。而傳媒報道本來也被廣泛視為關乎公眾利益，值得被確認為查冊的合理用途之一。

在2017年（上圖），在發給車輛登記細節證明書的申請表中，申請理由除了可選擇「進行法律程序」、「買賣車輛」外，亦可選擇「其他」並述明。不過，在2019年（下圖），卻更改成「其他有關交通及運輸的事宜」。

新聞工作者靠查冊取得資料的做法由來已久，除了車牌，還有地契、商業登記、選民登記等，例如查冊車牌揭發停車場違反出租車位、查冊選民登記資料以揭發種票醜聞等。而且一直以來，各間傳媒也常利用車牌查冊資料進行報道。這因此亦涉及另一個問題，就是今次《鏗鏘集》編導查冊被捕，容易產生選擇性執法的公眾觀感。

雖然警察公共關係科總警司郭嘉銓解釋，拘捕編導是因為收到市民報案，但若然查冊者違反《道路交通條例》，警方根本不必等收到投訴才執法。加上今次涉及新聞工作者，警方的回應若未能釋疑，容易予人處事不公正之感。這次事件後，有立法會議員建議政府加入新聞採訪作為查冊原因，值得當局考慮。