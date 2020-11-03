美國大選或現點票爭議　惟未至於憲制危機

美國周二（3日）舉行總統大選，外界預測選舉結果並未能在當日便可知曉。全國在選舉日前，逾9,000萬名選民預先或郵寄投票，已投票的人數相當於上屆總投票人數約七成，不少地區如德州的投票率更已超越上屆的總投票人數，此勢將加重點票人員統計結果的程序及時間，加上各地點票預計造成的爭議甚至法律訴訟，令整體選舉結果公佈時間或要等至逾周甚至逾月，令外界揣測究竟能否在憲法規定的1月20日總統宣誓日前解決。

當然目前的破紀錄投票率，牌面上對民主黨較有利。所有提前投票的人中，45.3%屬民主黨登記選民，僅30.4%屬於共和黨，無黨派登記選民則佔23.6%。不過此仍未將選舉當日親身到票站投票的選民估計在內，由於對郵寄投票存疑的共和黨選民偏向於選舉當日投票，若當日的投票率同樣飆升，或可中和民主黨的優勢。不過目前民主黨選情依然較明朗，拜登於各搖擺州份亦仍然領先特朗普，一旦「藍色浪潮」或「藍色海嘯」成真，一切選舉紛爭自然煙消雲散。

要知道選舉紛爭會否出現，當要看坐擁29張選舉人票的搖擺州佛羅里達州。佛州處於東岸之濱最早開始點票，其郵寄投票亦早於開票前已在點算，令其成為最早預測大選結果的風向標。特朗普要連任佛州幾乎非勝不可，一旦拜登在佛州取得清晰的勝利，則毋須等待其他州份開票結果便可逕自宣佈勝選。至於另一個關鍵搖擺州份賓夕法尼亞州，郵寄選票要待選舉結束方可點算，祉令其點票時間需時較長，若雙方在佛州相持不下，全球便需靜候賓州結果。

2020年11月1日，星期日，佐治亞州羅馬，美國總統唐納德·特朗普抵達理查德·B·羅素機場參加競選集會President Donald Trump arrives for a campaign rally at Richard B. Russell Airport, Sunday, Nov . 1, 2020, in Rome, Ga. (AP Photo/Evan Vucci)

亞利桑那、內華達或成關鍵

同樣要等候選舉結束方可點算郵寄選票的，還有密歇根及威斯康星州兩個中西部工業州。上屆特朗普靠密州、威州、賓州白人勞工階層倒戈，最終各以數萬票之差力壓希拉里，因此外界本屆亦密切關注此州份的結果。但拜登在當地的白人基層選民支持較上屆希拉里厚實，而特朗普當地的優勢亦有消減迹象，按眾多民調看中西部未如上屆般吃緊，或未能重演左右結果的關鍵角色。相反西南部的亞利桑那本屆或倒向民主黨，亦可能成為左右大選結果的關鍵州份。

另外同處西南部的內華達州亦為較少人注意，其因強大的工會勢力一直為民主黨的票倉。不過由於靠旅遊業維生的內州最大城市拉斯維加斯受民主黨封城令打撃甚鉅，特朗普呼籲解除封鎖的論調在當地反而頗有市場。加上特朗普本屆在拉丁裔人口中支持度不俗，尤其反共意識最強烈的古巴裔選民中人氣急升，令其在大量古巴裔人口聚居的佛州仍可跟拜登叮噹馬頭，而內州拉丁裔選民最終的投票取向，亦很可能影響該州的開票結果，或成為逆流倒向特朗普的異數。

特朗普可能亦看到了內州有力一博，日前接受訪問時少有提及到內華達州，並質疑該州由民主黨人操縱會否引起選舉舞弊。一旦佛州的開票結果無法定斷何人勝出大選，賓州以及其他中西部州份點票歷時過久，雙方得票差距過少需要重新點票最終極可能將訴諸法庭。事實上美國不同層級的每屆選舉出現爭拗並不罕見，不過要上訴到聯邦最高法院一錘定音，則要數到2000年大選布殊訴戈爾案，裁定布殊全取佛州25張選舉人票而最終勝出大選。

2020年10月29日，星期四，佛羅里達州椰子溪市，民主黨總統候選人、前副總統喬·拜登在布勞沃德學院的一次駕車集會上講話Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden speaks at a drive-in rally at Broward College, Thursday, Oct. 29, 2020, in Coconut Creek, Fla. (AP Photo/Andrew Harnik)

點票爭議有機制解決

儘管在選舉中雙方針鋒相對甚至互相攻訐，然而聯邦最高法院為美國國境內最高仲裁機關，其作出的裁決為最終而且不可逆轉，各界縱有爭議也只能接受。戈爾當年雖比布殊取得更多選票卻最終反勝為敗，亦只能順從最高法院的判決。當年外界經常批評特朗普視體制如無物，又認為其委任巴雷特為大法官有利法庭作出有利自己的裁決，然而偏保守的羅伯茨法庭在特朗普任內亦推翻不少特朗普政府或保守派在移民、墮胎、同志等議題的裁決，絕非任憑總統差遣。

最高法院黨派色彩近年雖然愈見鮮明，但大法官為捍衛法庭的尊嚴及三權分立的原則，亦傾向視法治及法律原則高於人治或黨派利益。而且一旦連法院仍無法解決眾多的選舉紛爭，《美國憲法》第20修正案亦寫明，正副總統的交接日期為四年一度的1月20日正午，若此日期前選舉人未能選出總統，《美國憲法》第12修正案亦寫明，正副總統屆時將會分別由眾議院及參議院以權變選舉產生，以免國家出現權力真空，亦體現美國三權分立的精神。

權變選舉於美國史上僅出現過三次，皆為立國之初的1801、1825、1837年。不過美國大選要走到此步，首先要多個州份的點票結果歷時兩個多月都無法取得最終結果，又要連最高法院的裁決都解決不了選舉紛爭，可能性甚微。當然外界亦懷疑特朗普會否乖乖服從法院判決，然而正如前述最高法院亦曾作出不少不利特朗普的裁決，後者亦未曾違抗法院。選舉倘若果真出現爭議，短期的示威騷亂或許發生，但要構成美國的憲制危機似乎有點想像過於豐富了。