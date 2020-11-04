【美國大選】拜登出閘竟脫腳　藍色浪潮變泥沼

美國總統大選民調再次在關鍵州份失誤，本來形勢一片大好的民主黨候選人拜登竟而未能創造如外界預期一般的壓倒性勝利，令大選結果的不明朗情形持續。選前民調對拜登的選情普遍持樂觀態度，並在多個搖擺州份如南部「陽光地帶」的佛羅里達、喬治亞、北卡羅萊納、亞利桑那州，以及中西部「鐵鏽地帶」的賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星、新罕布什爾州，皆取得領先優勢，甚至連共和黨票倉德克薩斯州兩人都拉鋸得甚為吃緊。然而當票箱一開，結果竟不似預期，「藍色浪潮」未見蹤影，反而變成一場泥沼戰。

選舉當日自由派大報《紐約時報》拋出佛羅里達、喬治亞、北卡羅萊納的勝選錶，意味此三大南部搖擺州很可能將定奪最終選舉結果。然而開票後形勢卻一面倒，尤其是拜登曾到當地向選民稱一旦佛州轉藍，選舉便會結束的佛州，拜登表現極為不濟，甚至比上屆希拉里更差。拉丁裔尤其是古巴裔選民，受到特朗普的反共鷹派形象鼓動，紛紛投向特朗普，而拜登在少數族裔的投票率亦未如理想。截止當地時間凌晨，霍士新聞推算特朗普保住坐擁29張選舉人票的佛州，亦同時間保住其38張選舉人票的票倉德州。

德州同樣為自由派於本屆窺伺的大州，希望仗着近年湧入當地大城市的年輕中產選民將此州由紅轉藍。不過德州開票的走向竟與四年前民主黨奧魯克（Beto O'Rourke）力挑共和黨現任參議員克魯茲（Ted Cruz）相似，拜登於開票初段在城市中遙遙領先，但當鄉村地區點票過後，拜登的優勢迅速給特朗普反超，結果染藍德州的美夢再次夢碎。另外北卡州及喬治亞州最大城市亞特蘭大，亦因城郊人口於兩年前中期選舉大幅倒戈民主黨，亦為民主黨人有信心可從特朗普手中搶過來，但結果雖然城郊投票率有所上升，仍未足以扭轉乾坤。

2020年11月3日，美國總統特朗普前往弗吉尼亞州競選總部。 President Donald Trump speaks at the Trump campaign headquarters on Election Day, Tuesday, Nov. 3, 2020, in Arlington, Va. (AP Photo/Alex Brandon)

未能贏回中西部藍領基層

拜登未能拿下佛州、德州，亦未能在喬州、北卡州佔優，立時令整場選舉便得詭譎難測，最終勝負難料。外界眼光從南轉北，聚焦另一個拜登必須勝出的關鍵搖擺州賓夕法尼亞州，以及上屆爆冷倒向特朗普的中西部「鐵鏽地帶」密歇根州及威斯康星州。由於賓州及威州必須在投票結束後方可點算郵寄投票，或會製造特朗普首先佔優的假象。然而隨着凌晨時份點票數目逾半，特朗普仍然保有其優勢，亦令拜登的勝算機會漸漸遞減，觸發外界憂慮特朗普會否重演2016年大選憑住贏得中西部白人勞動階層而入主白宮的劇本。

由「藍色浪潮」甚至「藍色海嘯」的壓倒性大勝，到開票後的雙方不相伯仲，甚或有大熱倒灶之虞，拜登出閘脫腳的窘境簡直是咎由自取。其面對自己口中最危險的總統，未有採取宏大的願景或藍圖改造美國的深層次矛盾，過於依賴由共和黨倒戈的白人城郊女性選民，而未有提出實質政策挽回中西部藍領基層的支持，只懂標榜自己會戴口罩不會亂發帖文的形象，便以為可以吸引到選民投票，又視少數族裔選民的支持為應份，結果一場空洞無物毫不振奮人心的選戰，最終所得的支持有限，未能締造藍色浪潮。