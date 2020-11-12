學校爆上呼吸道感染　防疫措施須重視

衛生防護中心周二（10日）公布九間學校出現上呼吸道感染個案，共涉及一間幼兒中心、兩間幼稚園暨幼兒中心、四間幼稚園、一間小學及特殊學校。本港新冠肺炎疫情未完，在現時的防疫措施之下學校仍然爆發上呼吸道感染，當局確有需要檢視現有的防疫措施是否足夠。

現時出現上呼吸道感染個案的9間學校，共有295名學生不適，其中九龍塘又一村學校受感染學童人數最多，共涉及65人。自10月31日起至周二下午3時，共有99間學校及院舍爆發上呼吸道感染，共有1,066人中招。衞生防護中心會向這些爆發學童上呼吸道感染的學校，派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議有關班別停課不少於三日。

上呼吸道感染本為常見疾病。呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目上表示，現時秋冬天氣轉涼及空氣污染，幼兒衛生意識低，復課後互相接觸的活動增加，都有可能增加交叉感染風險，令幼兒園出現多宗感染。上呼吸道感染一般透過飛沫、接觸或空氣等傳播，與新型冠狀病毒的傳播途徑不同，梁子超亦相信學校未必與新冠病毒群組感染有關。

衛生防護中心周二（10日）公布九間學校出現上呼吸道感染個案，共涉及一間幼兒中心、兩間幼稚園暨幼兒中心、四間幼稚園、一間小學及特殊學校。（資料圖片／鄧穎琳攝）

檢視防疫措施 釋除家長疑慮

今年本港爆發新冠肺炎，學校的防疫措施對比以前已有所提升，但隨着學校恢復實體課堂，學校短時間內仍出現大量感染，現有的防疫措施有否抵禦病毒傳播，亦引起社會關注。教育局應與衛生防護中心共同研究爆發感染的學校是否在防疫上出現漏洞。如防疫措施以及學校的活動是否為上呼道感染帶來傳播風險。誠然兩者傳播途徑不盡相同，市民仍不宜對疫情過度擔心，但為確保學生健康，也避免讓上呼道感染廣泛傳播做成醫護負擔，教育局仍可協助學校加強防疫措施，以免學童之間交叉感染。

學校恢復面授課程後學校出現大量感染個案，而多間幼稚園及幼兒中心出現個案，家長感到擔憂亦不難理解。衛生署除了派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生驗新型冠狀病毒外，衛生署亦應考慮化驗找出目前爆發的病毒種類，了解正爆發的上呼吸道感染屬於何種病毒，以此釋除家長和學校的疑慮。