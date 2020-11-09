大埔或正隱形傳播　政府應制定強制檢測方案

大埔近日出於兩宗源頭不明新冠確診個案，包括一名酒吧經理及一名文職男子。衛生防護中心不排除大埔存在隱形傳播鏈，有傳染病醫生估計群組出現第二、三代傳播。政府須備妥應變方案，考慮適時在高風險地區推行強制檢測。

大埔在過去一周出現九宗確診，七宗為梅窩渡假群組，兩宗源頭不明。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為大埔可能出現小型群組。區內市民不少已提高警覺，到政府門診、承辦商流動車和採樣亭領取樣本瓶和即場測試。然而，每一宗源頭不明個案或代表已有一條隱形傳播鏈，同區內出現兩宗不明個案實不能掉以輕心。不論從公共衛生還是從經濟角度，傳播鏈必須盡早斬斷。

政府在大埔廣福邨設流動採樣亭，為市民免費檢測。位置在廣惠樓旁的排球場。（張浩維攝）

強制檢測細節要清晰

擴大檢測必然是預防良策，政府在10月初宣布為強制檢測訂立法律框架，惟至今未有對外交代進展。政府專家顧問袁國勇上月底提議，當每日新增至少三宗不明源頭個案時，也要推行強制檢測。這標準是基於第二、三波高峰時，每日約有三宗源頭不明個案，值得參考。反對全面強制檢測的醫學會會長蔡堅日前則指局部強制檢測合理，例如在全幢大廈、學校、餐廳等。

局部檢測較具針對性，相信市民亦較願意配合。目前未能排除大埔或其他社區會否出現更多源頭不明個案，政府應盡早循這方向制定完善方案。具體而言，《預防及控制疾病條例》（第599A章）已賦予衛生主任權力，規定懷疑受感染者接受監察、檢驗或測試。當局可由此路進，按疫情劃定檢測範圍，例如在居住大廈出現單一個案時，要求全幢大廈居民檢測，若在同一屋邨出現多於一宗，就要求全邨居民和商戶、機構人員檢測。政府要清晰告訴市民是否納入檢測名單，避免遺漏和誤會。再者，觀乎8月慈雲山感染個案飊升，民政事務處聯同東華三院向居民派瓶，但當中有15%未有如期收回；強制檢測能保證所有領取樣本瓶的人也如期交回樣本。

比起收集樣本，應否限制局部強制檢測下的人士出行較棘手。最理想的狀況是，除了必要工作者外，所有檢測者須等待收到陰性結果後才可恢復出行。毋庸諱言，此舉即使只為期兩三天，仍會影響上萬居民的生活，因此政府要設法支援檢測居民的影響，例如禁止僱主指控僱員缺勤，或者向居民提供應急物資。各界也須諒解，短期的打擾有助長治久安。

感染及傳染病專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，於大埔染疫屋邨進行強制檢測未嘗不可試行。(資料圖片)

新冠病毒傳播迅速，由患者染疫、潛伏期、求醫、確診到政府決定地區強制檢測，前後已是十天八天，中間已經牽涉數代傳播，社會不可只靠事後地區強制檢測把關，強制檢測還要包括有感染病徵的人到診所求診和接受檢測，而政府亦須早日推出「安心出行」應用程式，方便記錄和追尋患者行蹤，同時要時刻嚴防境外輸入個案。社會多管齊下抗疫，香港新冠病毒個案定可清零。