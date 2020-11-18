匈牙利波蘭聯手阻萬億預算　歐盟再陷分裂危機？

歐洲新冠疫情於入秋之後再次惡化，多國重新頒佈封城等禁令，經濟生產陷於停頓。在諸國經濟幾乎停擺，國民被禁足在家頓失所依之時，政府的經濟援助措施就如雪中送炭一般至關重要。歐盟27國領袖早在月前經過連番的拉鋸，終於敲定出1.8萬億歐元的歷史性七年財政預算案，其中將有7,500億歐元會撥作疫後的振興經濟基金。然而最近的預算案談判中，卻殺出兩個程咬金。匈牙利及波蘭以預算案中有「捍衛法治」的條款，指遭受針對而明言否決，令此亟待通過的萬億歐元方案竟遇上阻滯，多方談判亦陷入僵局。

匈牙利、波蘭與布魯塞爾公開抬槓，已非甚麼新鮮事。自匈牙利總理歐爾班於2010年第二度上台後，其青年黨在匈國政壇大權獨攬，打壓異己整肅反對派，在法院中安插親信。歐爾班好以抵抗歐盟橫加干預的匈牙利民族主義作招徠，採取強烈的反難民政策，又愛用索羅斯為首的自由派亟欲奪權的陰謀論，加強國內文化宗教保守勢力的支持。早前匈牙利國會更以抗疫為由，引入緊急法令無限期擴充歐爾班行政權力，但歐爾班卻以之通過各種與疫情無關的法例，包括打壓同性戀者、修改選舉法，更引起外媒指控其挪用歐盟撥款獎勵其黨羽。

波蘭的情形也不遑多讓，當地最大保守派政黨法律與公正黨近年在卡欽斯基兄弟先後領導下，日益右傾並高舉疑歐排外的民族主義大旗。2015年法律與公正黨歷史性首度取得國會多數後，更開始整頓司法界，革除五名前任政府委任的法官，又禁止憲法法院作反對政府的裁決。以反同言論著稱的親法公黨總統杜達在月前驚險撃敗親歐派對手連任，更為其打壓民權壯膽，推進極保守社會政策，包括近乎完全禁止墮胎、推出諸多反同性戀法例，觸發波蘭全國爆發示威浪潮，國人在疫情之下依然上街反對惡法，運動至今未息。

圖為10月24日波蘭民眾在華沙舉行反對政府防疫措施的示威，一名沒有戴口罩的男子站在防暴警察前。（Reuters）

政治角力 人民當災

面對前東歐共產國兄弟紛紛欲走回保守路，歐盟亦有感束手無策。歐洲議會於2017及2018年先後以有成員國違反自由、民主、平等、法治、人權等歐盟以之創立的核心價值為由，啟動《歐盟條約》第七條，分別向波蘭及匈牙利的人權及法治狀況展開調查，其懲罰機制包括剝奪涉事成員國的投票權。但由於制裁須經全體成員國一致通過，匈牙利與波蘭只要為對方撐腰，便可令制裁威脅消失於無形。而歐盟以大壓小，亦令匈波兩國領袖以昔日作為蘇聯衛星國被莫斯科奴役般，激起當地民族主義者同仇敵愾的反歐情緒。

此次歐盟在7,500億歐元振興經濟撥款中加入「捍衛法治」作為撥款的條件，便被匈波兩國認為是項莊舞劍，又指其以一己之意識形態勒索，以此限制其主權地位。然而荷蘭、奧地利等國亦態度強硬，沒有在法治原則上妥協的意圖，結果此萬億預算便就此卡住。不過以匈牙利、波蘭經濟條件不算優越，此方案相當於兩國去年國民生產總值百分之三，為最大的受益者之一。因此其他歐盟國家亦希望以此施壓迫使其屈服。不過匈波兩國堅拒不屈，犧牲的不僅自己國民，亦會犧牲其餘25國國民一起陪葬，最終此場博弈誰會是贏家？

由於地域差異、意識形態鴻溝、富國與窮國之爭，已令歐盟此統合27國的龐大超國家體系屢現裂縫。2016年英國公投脫歐本該為布魯塞爾的技術官僚敲響警號，但四年過去歐盟脫離民情的臃腫官僚架構依然原封不動，富國財政的保守教條縱然因百年一遇的全球大疫有所鬆綁，但植根在匈波等的非自由主義勢力，依然為歐盟帶來困擾。雖然大多成員國要非利之所繫，便是早已在此歐盟體系中盤根錯節積重難返，輕言脫歐談何容易。然而化解此鴻溝，除了是精英在談判桌上你來我往外，還可有平衡並梳理城鄉之間、國與國差異的方法嗎？