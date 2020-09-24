歐盟或推強制配額計劃　難民爭議從此告一段落？

歐盟周三（23日）公布移民和尋求庇護政策的改革文件，並有意在各國推行強制配額計劃，平均分配從北非和中東而來的難民，以平息近5年爭議不斷的難民政策。新倡議雖然彌補了原有「都柏林規則」（Dublin Regulation）的不足，但同時亦會得失反對收容難民的中歐國家，為歐洲一體化進程再添波濤。

9月12日，希臘萊斯沃斯島，難民和移民舉起標語，請求歐洲各國協助，指不想被火燒死。（Alkis Konstantinidis／路透社）

希臘萊斯沃斯島（Lesbos）的莫里亞難民營月中發生大火，雖然無人受傷，但如何安置逾1.2萬名難民，再度成為歐盟內部的焦點爭議。歐盟日前公布移民協定的改革倡議，欲以此取代歐盟領導人公認為失效的「都柏林規則」。 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）強調，新制度會在所有成員國的「利益和負擔」之間取得「合理平衡」，並指歐盟成員國應考慮「如何作出貢獻」，而非「應否作出貢獻」。

這個由德國大力支持的方案，主要有四點內容：一、所有尋求庇護的申請者，須在入境前接受強制的健康、身份及背景核查；二、不論成功與否，所有申請皆會在12個內完成；三、成員國每接收一個難民，即將可從歐盟預算中獲得1萬歐元資助；四、取消「都柏林規則」裡對難民只能向自己首個踏足國家提出庇護申請的限制，改以成員國的GDP和人口作準則，平均分配難民配額。雖然這次的配額要求帶有強制性，但新方案亦留有「靈活選擇」，容許不願意接收難民的國家採取「其他支援措施」，如接管和贊助申請失敗的難民回國。

在責任分配上，儘管新方法已較「都柏林規則」公平和完備，但各成員國能會否一致肯首，最終還要視乎談判走向。回望2015年歐洲難民潮步入高峰時，每月曾有多達十多萬中東及北非的難民冒險橫渡地中海尋求庇護。但在「都柏林規則」的限制下，意大利、希臘等地中海沿岸國家因其地理位置，被迫負起照顧難民的大部分責任，期間只有德國和一些北歐國家願意伸出援手，而且它們最終亦因為接收難民人數眾多惹來民情反彈，結果歐盟需在2016年與土耳其達成協議，以財政補助換取土耳其負責接收遣返的難民。

今次新的改革方案需要歐洲理事會27國領導人一致同意方能成事，然而以往奧地利、匈牙利、波蘭等中歐國家卻一直大聲反對接收難民，故此想要這些成員國接受改革似是遙不可及。幸運的是，事情仍有轉機，並非全無可能，因為過去歐盟成員國領袖「開天殺價，落地還錢」的談判手段時有出現，一如歐盟5月討論疫情的「復甦基金」時，「節儉四國」瑞典、丹麥、荷蘭和奧地利曾揚言要否決方案，但各方最終談判亦能找到「無人歡喜無人愁」的折衷方案。

況且作為歐盟一體化最大的得益者，中歐國家未必會真誠地為脫歐鋪路，譬如在歐爾班和杜達帶領下，匈牙利和波蘭的疑歐派近年略有壯大，但兩人挑戰歐盟的權威，大多只是出於煽動選民對外來人口的恐懼，以鞏固其支持度反而兩國自從脫離蘇聯獨立以來，其發展大力受惠於歐盟發展基金的補助，更是單一市場的主要受益國，故在脫歐尚未成為主流意願前，兩國領袖大多都會依照其發展利益，向歐盟討價還價。再加上新方案留有「靈活選擇」，這亦意味兩國或可「破財擋災」，在滿足歐盟強制義務要求的同時，又不會因收容難民而被選民指摘出爾反爾。因此，儘管歐盟內政事務專員約翰遜（Ylva Johansson）形容新方案「沒有人會滿意」，但在政治談判上，這亦可能是各方求同存異的起點。