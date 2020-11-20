特朗普撤軍阿富汗惹眾怒　美國難以抽身中東泥沼？

美國總統大選幾乎塵埃落定，特朗普雖然拒絕承認落敗，又於各州興訟投訴有選舉舞弊之嫌，至今卻未有一宗訴訟得直。如無意外拜登將於明年1月20日宣誓就任。不過在此過渡期特朗普卻打破傳統，在外交事務上動作頻頻。除了繼續就香港及新疆問題制裁中港官員，及怒炒國防部長埃斯柏，最近更下令美軍要在明年1月15日其卸任之前，從阿富汗及伊拉克大規模撤兵，引起朝野國內外一致反彈。

2001年「911」恐襲以後，美國先後揮軍阿富汗及伊拉克，清剿當地的塔利班恐怖組織，又推翻薩達姆政權。美軍自此在阿伊兩國駐軍已有近二十年之久，對華府造成尾大不掉的負擔。過去歷屆總統候選人競選時，皆信誓旦旦稱會從當地撤兵，然而2014年極端組織ISIS崛起並肆虐中東多國，奧巴馬應伊拉克政府要求再次派美軍往當地。另一邊廂利比亞及敘利亞的局勢不穩，亦令華府難以完全抽身。2016年奧巴馬卸任之時，便仍有近萬名美軍留在阿富汗。

當地時間2019年11月28日，阿富汗巴格拉姆，美國總統特朗普突訪駐阿富汗美軍基地。在3個多小時的行程中，他慰問駐阿美軍，會晤阿總統加尼，並透露美國與塔利班的和談一直在進行。這是特朗普任內首次訪問阿富汗。

北約：草率撤軍代價高

特朗普2016參選總統時，便是以一套反戰論述以大受選民歡迎。其義正嚴辭稱美國該盡早結束此昂貴又無理的對外戰爭，又稱一旦上台將從阿富汗等地的士兵帶回家。2018年其便果真二話不說撤走美軍駐敘利亞反恐特遣隊。不過白宮亦長期面對國會及五角大樓外交鷹派的阻力，埃斯柏便大力反對特朗普從阿富汗撤軍的想法。2020年2月美國政府與塔利班敲定和約，卻因一連串襲撃以拉倒，最終在9月阿富汗政府及塔利班恢復談判，方令撤軍計劃得以成事。

此次的撤兵方案，僅從阿富汗及伊拉克撤走分別2,500名及500名美軍，為當地總數的55%及16%而已。不過此已令國會的外交鷹派及五角大樓極為不滿，共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾便批評特朗普魯莽，稱對其阿富汗盟友的背叛，更反問美國是否要重演1975年美國撤出西貢的恥辱。民主黨人亦斥此為特朗普為下屆埋下的地雷，指一旦美軍離開後當地局勢急轉直下，將會為拜登帶來燙手山芋。連北約秘書長斯托爾滕貝格亦稱，草率撤軍代價甚高。

然而西貢之恥出自麥康奈爾之口，實在令人失笑。自疫情爆發以來麥康奈爾領導的參議院共和黨人一直以政府財政危機為由，拒絕向深陷經濟停產而頓失所依的國民發放應急的援助。相反每年數千億計的軍費，以及向國內富豪的萬億元減稅方案，麥康奈爾則眼也不眨迅速通過。美國於60年代深陷越戰泥沼，令國家財政不勝負荷，美元受壓間接促成布雷頓森林體系崩潰。然而新自由主義抬頭後，美國依然四處用兵同時，國家的財政赤字不減反增。

2020年2月29日星期六，阿富汗總統阿什拉夫·加尼(中)在喀布爾總統府舉行聯合新聞發布會後，與北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格和美國國防部長馬克·埃斯珀合影留影。美國星期六與塔利班激進分子簽署了一項和平協議，旨在結束阿富汗18年來的流血衝突，並允許美軍從美國歷時最長的戰爭中返回家園。 (美聯社照片/馬特·古爾)

財富流向企業及富豪

相反國家在公共事務上退場，中下階層未有因而受惠，財富反而流向大企業及富豪，令美國的軍工複合體利益結構更為鞏固。如是者不論民情如何渴望結束此類為無意義的對外戰爭，每任總統大談如何會將軍隊帶回家作為競選承諾，二十年過後撤軍仍然是原地踏步進展緩慢。當北約盟友一直要求美國在中東扮演先鋒角色，但同時德法等國卻尋求擺脫美國掣肘的獨立之路，毋怪不少美國人會認同特朗普稱美國一直被歐洲當傻瓜拿好處的言論。

當然反覆的中東局勢仍是美國在當地抽身不能的主要原因，加上主要對手俄羅斯自介入敘利亞內戰以來，重新將其影響力伸入中東。正當特朗普稱將在阿伊兩國撤兵時，普京於同日簽署命令授權俄國海軍與非蘇丹政府簽約，在紅海東岸的蘇丹港租借並興建軍港，為俄軍自蘇聯解體以來在非洲首個軍事基地，亦是其繼敘利亞塔圖斯軍港後，在海外租借的第二個常態駐軍基地。正當美國在中東退場時，野心勃勃的普京、埃爾多安等迅速佔據美國留下的空缺。

雖然特朗普稱從阿富汗、伊拉克撤軍是要應付中國在印太地區的威脅，但在中俄兩大強權之下，特朗普及來屆的拜登如何平衡其外交策略，將會十分棘手。不過如同不少拜登的外交智囊如蘇利文所言，美國要在世界呈現多極格局的廿一世紀中維持其超級大國的優勢，除了應對來自中俄等威脅外，亦更該精進自身重新投資其國家的醫療、教育、基建、戰略產業。要達成此方向，麥康奈爾及其破產的新自由主義以及軍工複合結構，早該掃進歷史。