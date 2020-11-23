拜登班底充斥遊說團體身影　金權政治故態復萌？

自美國總統大選結束，特朗普陣營在多州興訟意圖推翻選舉結果卻一一敗訴後，拜登明年1月入主白宮幾乎是毫無懸念。而拜登陣營亦積極埋班，除了主要內閣官員名單傳得沸沸揚揚外，其白宮幕僚的職務人選，亦已陸續公佈，當中除大多為克林頓、奧巴馬麾下熟悉的面孔外，不少更與華盛頓的遊說團體關係密切，令人疑問究竟拜登上台後，能否撼動華盛頓內的金權結構？

其中於白宮核心出謀獻策的美國總統顧問要職，將由拜登擔任副總統期間的幕僚長里克凱蒂（Steve Ricchetti）出任。其早於於1980年代為藍十字保險的說客，並在克林頓時期加入白宮成為副幕僚長，更主導過克林頓政府1999年敲定對華貿易關係正常化工作，又與波音、AOL、Intel等大企業合作，向國會及公眾力陳貿易協議之利，得以令國會支持與中國建立恆常貿易關係。

克林頓卸任後，里克凱蒂未有離開華盛頓，反而與其胞弟成立私人的遊說團體，當中客戶包括AT&T、美國壽險業協會、美國銀行家協會等。由於奧巴馬上台時曾指會禁止遊說團體及公職之間的旋轉門，承諾不會任命說客入政府，因此當拜登2012年延攬里克凱蒂副總統顧問時，便引起過軒然大波。里克凱蒂於本屆大選更擔任拜登競選辦主席，負責遊說華爾街銀行家為其競選工程捐款。

2020年11月16日，星期一，在特拉華州威爾明頓，當選總統喬·拜登在副當選總統卡瑪拉·哈里斯的陪同下，在女王劇院談論經濟復甦。 (美聯社照片/ Andrew Harnik)

藥廠利益或影響拜登

雖然里克凱蒂卸下所有遊說工作，但其胞弟則仍留在華盛頓眾多遊說團體設總部的K街，掌管兩人創辦的公司，並在拜登競選總統期間成功簽得七名新客戶，當中包括葛蘭素史克等五大製藥巨企。《華爾街日報》報道便指出，眾多藥廠不遲不早，此時斥巨資入在此候任總統顧問胞弟的遊說團體上，目的便是要力阻拜登上台後推動任何解決美國國內藥費高企問題的改革。

至於里克凱蒂的未來同僚，候任副幕僚長戴倫（Jen O’Malley Dillon）亦曾為奧巴馬及拜登的副競選主任，並成立了一所政治顧問公司。當年中拜登取得民主黨總統提名時，戴倫的公司便與美國私募股權成長資本委員會簽訂一份公關合同，而後者正是華盛頓最大的私募股權遊說團體。而其他拜登過渡班底的眾多人員，皆與大企業及遊說團體有密不可分的關係，而引起外界關注。

如在大選中一直以掃除假聞為理由，對特朗普貼文進行標籤，又刪走拜登之子亨特醜聞的Facebook，其監管部門總監赫茲（Jessica Hertz）便獲邀為拜登過渡班底的法律顧問。而曾在拜登參議員時期供職的希滕斯坦（Mark Gitenstein），亦為孖士打律師行的合夥人，亦為美國商會在華盛頓的遊說團體。凡此種種不勝枚舉，當中不僅止於保險、製藥、金融業，更兼有傳媒、石油、軍火商。

《紐約時報》更報道當大選結束不久，拜登宣佈當選而點票尚未完結時，已有多達二十個外國政府蜂湧與前克林頓新聞秘書長，客戶為Facebook的顧問公司創辦人洛克哈特（Joe Lockhart）視訊，一窺在拜登政府中可得到甚麼好處，單是埃及政府便與一所民主黨遊說團體簽訂一份每月6.5萬美元的合同，另外卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其亦極力鋪橋踏路，謀求與候任政府打好關係。

2020年11月17日，星期二，當選總統喬·拜登在德爾威爾明頓的女王劇院出席國家安全簡報會。 (美聯社照片/ Andrew Harnik)

華爾街與白宮兩不分

由前克林頓白宮辦公廳主任、前奧巴馬總統顧問、前希拉里競選辦主席波德斯塔（John Podesta）與其胞弟一手創立，2011年因收取與前烏克蘭總統亞努科維奇關係密切的遊說團體90萬美元而受查的波德斯塔遊說公司，其前弟婦希瑟（Heather Podesta）便稱其已跟不少能源、科技、國防企業簽訂新合約，而當12月《財富雜誌》500強企業下了決定，更多合約將如雪片飛來。

拜登仍未搬入白宮，數街之隔的K街電話已經響過不停。來自各行各業的大企業及外國政府極力透過此一批以其在華盛頓游走的關係網維生的說客，影響來屆拜登的內政外交。而當中不少說客，本來便是以前拜登的舊幕僚、舊下屬，離開政府後借助其人脈自立門戶創立遊說團體，而當舊僱主東山再起時，又紛紛加入新政府供職，吃盡政商兩界的茶禮。

此批身兼幕僚及說客雙重身份的政客買辦，大多雖然是名不經傳亦少有傳媒關注，然而其在幕後施加的影響力，令其往往成為華盛頓最有權力的人。而在此批大企業源源不絕的說金之下，毋怪不論是克林頓、奧巴馬還是拜登，口口聲聲的改變最終總是流於口號，建制主流政客總是視全民醫保、綠色新政為洪水猛獸，非要抵制不可。只因在華盛頓，資本家才是掌握最終權力者。