【新冠肺炎】酒店檢疫成關鍵　細節必須做得好

香港爆發第四波新冠疫情，繼周日（22日）新增68宗個案後，周一（23日）再增73宗。縱然食物及衛生局局長陳肇始表示，政府早在9月已為有機會爆發的第四波疫情做準備，不斷收緊入境政策，但這波疫情始終由輸入個案引發，政府必須檢討其未盡之責，在短期內盡快補漏。

陳肇始的回答很能反映政府官員的防疫思維，即往往將「做了」等同於「做好」。雖然政府外防輸入，要求抵港人士酒店檢疫，但卻又沒有規管探訪問題。如今新一波疫情已經開始，當局不能只在事後亡羊補牢，更要未雨綢繆。

梁卓偉指，未來半個月將有大批英美留學生返港，建議政府設專門的檢疫酒店 。（資料圖片／歐嘉樂攝）

入境風險不可輕視

首先，隨著聖誕假期即將到來，或將有更多的港人將由外地回港。而考慮到境外確診回升的風險，政府理應從現在就開始著手防疫。比如此前已經出現的機場走漏個案，顯示不同檢測方法取樣和準確度皆有差異。政府一則應針對特定檢疫方式的採樣準確度進行完善。比如進食會影響深喉唾液樣本中的病毒含量，政府應與航空公司協商飛機餐的派發時間，或在抵港人士提交樣本時進行問卷搜集，詢問其是否有進食、漱口等，以判斷是否要採取額外措施。二則，考慮到目前採用的深喉唾液樣本出現多宗走漏個案，政府應強制要求所有抵港人士同時提供漱口樣本，又或考慮在聖誕高峰前，盡快調配人手和資源在機場設立鼻咽拭子採樣站，減少走漏。

另一方面，抵港檢測後到隔離14天之間的安排行程亦關乎外防輸入的效果。陳肇始表示政府會與酒店商討設立指定檢疫酒店集中隔離，但目前只提到極高風險地區返港人士，這樣的防疫力度是否足夠？非上述地區的旅客在中途轉機、抵港後集中採樣階段，均可能與極高風險地區的旅客密切接觸，亦可能因早期病毒含量不高，在入境時容易呈現「假陰性」被忽視。倘若他們走入社區，自行尋找酒店分散隔離，既浪費了已徵用的酒店資源，也容易讓他們遇上聖誕消費的本地人群和工作人員，增加交叉感染的風險。實際上，在上周機場走漏的五宗個案中，有兩宗便不是來自極高風險地區，這足以讓當局反思，僅針對極高風險地區的抵港人士進行集中隔離是否會形成新的漏洞。

從另一個角度看，政府既已有意徵用一整個酒店做集中隔離，那麼按照目前多日抵港人士不過數百人的數據，也可將所有抵港人士劃一管理。這既避免上述風險，更針對的防疫管理也更方便人員和資源的高效調配。

此前，青衣華逸酒店被租用作等候檢測結果中心。（資料圖片／曾鳳婷攝）

外圍疫情升溫嚴重，想要做到滴水不漏確實不易。香港社會原本已憧憬疫情受控，甚至與新加坡展開旅遊氣泡，現在成果或已毀於一旦。何時才能走出疫情，政府必須改善防疫態度與思維，不能只求大致上做到，而應追求每個細節做好，更不能只靠亡羊補牢。