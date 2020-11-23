【新冠肺炎】擴大檢測方向正確　配套安排卻可毀成效

第四波新冠疫情爆發，政府連日推出多項措施，以擴大檢測為大方向，包括強制曾到訪跳舞場所的市民接受檢測，及以5,000元染疫津貼減低市民對檢測的抗拒情緒。然而具體安排卻顯粗疏，恐怕影響政策成效。

政府專家顧問梁卓偉稱，第四波疫情來自新輸入的病毒株，輾轉傳至社區。那邊廂，本地近日不明源頭個案驟增，跳舞群組已累計80宗個案，未有受控跡象。政府近日收緊防疫措施，甚至考慮限制民眾活動，固然有其需要。惟令人失望的是，食衞局要求曾到14間跳舞場所的市民強制檢測，但在收集名單和檢測安排混亂。有舞蹈界別代表指衞生署要求他提交職員名單，但無追問導師及學員資料，也沒有詢問包場活動參加者名單。

強制檢測見混亂

縱然舞蹈場所沒有記錄所有逗留人士的資料，但署方仍可透過導師提供學員和包場期間出席者的名字，有助署方執行強制檢測令，方便日後追查行蹤和病情。那邊廂，導師、學員和參加者亦應主動聯絡署方，令名單更齊全。

其次，群組檢測者與一般市民使用相同的社區檢測中心，部分中心排長龍又未能即日檢測，安排混亂兼增加交叉感染風險。前去中心檢測的跳舞群組雖然未有病徵，但感染風險始終較其他人高，政府應區分兩者，規定強制檢測者去指定檢測中心或採樣亭，同時呼籲使用其他檢測方法。

梁顯利油麻地社區中心今日有不少市民接受檢測。（孔繁栩攝）

補貼解說未做好

政府擴大檢測的另一個方法，是給予確診者5,000元津貼。陳肇始在周日（22日）表示措施本意是不希望市民害怕確診後會「手停口停」而拒絕求診，津貼不設資產審查。惟訊息公布後，網民抨擊此舉會鼓勵人主動染疫，甚至聲稱獎勵人妄顧公德。

平情而論，政府設法增加市民接受檢測的誘因是應有之舉。政府專家顧問袁國勇在本月中亦指出肯檢測的有病徵者為數不多，推測市民憂慮生計，故建議政府資助確診入院期間的薪水以作誘因。但官員沒有對措施多作解說，只着民眾等待勞工及福利局日後公布細節，網民就有限的訊息猜想措施的影響，甚至論斷基層會為錢以身犯險。

在政策制定上，除了具體安排措施重要之外，如何向公眾解說也為關鍵，甚至足以影響成效。政府專家顧問許樹昌在周一（23日）澄清，措施原來對象是日薪或散工人士。當局應盡快就此政策釐清原意及準則，包括考慮適用對象為就業人口，設入息上限等，相信民間反響會較小。

許樹昌強調，專家組的原則是向日薪及散工人士發放津貼，包括的士司機。（資料圖片／盧翊銘攝）

更重要的是，政府刻意為確診者設津貼，反映現時對就業者的金錢支援不足，權益保障也不堅實。尤其是自僱人士。僱員尚且有正常工資的八成，自僱者或零散工則零收入。有人認為自僱是個人決定，但不能否認，社會愈來愈流行假借自僱減少勞工保障的職業，外賣送遞員便是例子。政府必須意識到，津貼只能補助一時，加強勞工保障才是根本。