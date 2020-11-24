建制派應正視年輕人的聲音

大公文匯傳媒集團周一（23日）舉辦主題為「新形勢新使命新擔當」的「香港政黨主席論壇」，邀請出席者討論香港面對的各種議題。其中行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀談及今後一段時間目標時，表明希望擴大建制力量的光譜，吸引中間派、受西方教育的專業人士，甚至少數族裔，讓他們都支持「一國兩制」。新民黨爭取民意支持當然沒有問題，但奇怪之處在於，為什麼遺漏了那些被指為「激進」的年輕人。

最近十年，年輕人的聲音特別響亮，反國教、佔中及反修例運動中，他們都是積極參與者甚至是主導力量。這個情況之所以發生，原因是現行利益結構把他們排除在外——政治方面，青年自覺欠缺平等參與，難以實踐政治理念；同樣重要的還有經濟民生方面，無論求學、就業、置業、結婚，還是退休，年輕人的前路架設了太多障礙，欠缺平等發展權利。這些都是港青特別躁動、甚至「激進」的關鍵。任何負責任、有遠見的政黨必須對症下藥，消除躁動，將他們從不滿者轉化為社會穩定的持份者。

不客氣地說，新民黨對青年問題的投入和關注並不足夠，空有「分析」而缺乏「行動」。早在2014年「佔中」後，葉劉便曾建議政府應從教育及產業支援年輕人，以及透過妥善處理房屋問題，收窄貧富差距。到了去年反修例運動期間，葉劉老調重談，批評政府內部青年工作不足，又自認與年輕人「處於不同世界」，她認為背後原因在於青年感到前路茫茫，包括在房屋等深層次矛盾下看不到出路，遂產生對政府的怨憤。葉劉的分析沒錯，但問題是，明明新民黨以至整個建制陣營在行政會議都有代表，在立法會也一直是多數派，為什麼他們沒有發揮政治影響力，責成政府解決深層次結構矛盾？

改革不應只說不做

相比欠缺行動，更大問題是沒有同情心。「佔中」一周年時，葉劉曾發表「高見」，認為青年「瞓街」是因為「好過住劏房、好過逼喺屋企」。為什麼一位前高官、主要政黨負責人會如此涼薄？其實，事情本來不必如此——只要建制派敦促政府改革，香港管治問題不會像今天那麼嚴峻。或者可以說，建制派是香港沉痾難治的共犯。

年輕人初出茅蘆，尚未迎來人生的黃金時期，他們肯定是推動香港持續進步的主要力量，也是「一國兩制」事業能否行穩致遠的關鍵，他們的訴求值得政府和政黨重視。這一切都說易行難，前提是要讓年輕人願意在這個城市安身立命，甘願為這個家園拼搏，這就講求政治家有沒有改革意識，尤其是通過思維創新帶動紮實的政策革新，謀求大規模的經濟結構重組。倘若建制政黨能夠在這方面下一番苦功，讓年輕人真正感到受關懷，那麼建制支持度自可上升，這才是擴大光譜的正道。