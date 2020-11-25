施政報告｜拓展城市發展空間　香港尚需第三個CBD

行政長官林鄭月娥在今年《施政報告》中提出「躍動港島南」計劃，將南區打造成充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。長久以來，香港經濟活動集中在維港兩岸，上述計劃有望與曾蔭權年代提出的「起動九龍東」一樣，「拉鬆」香港城市發展格局，意念可取。但在具體規劃上，政府必須吸取「起動九龍東」規劃上、尤其是交通配套上有所不足的教訓，避免重蹈覆轍。而從更長遠的角度出發，政府還須在港九以外的新界區建立第三個核心商業區（CBD），藉以克服「職居分離」的弊端。

「起動九龍東」的概念在2011年《施政報告》中首次出現，時任特首曾蔭權鑑於「傳統核心商業區已無法滿足經濟增長對寫字樓的需求」，遂提出於九龍東開拓另一個CBD。當時來看，這個建議頗具前瞻性——若不這樣做，維港兩岸以外地區的經濟活動難以活躍起來，香港亦不容易突破發展瓶頸。

小心規劃 避免失誤

林鄭在今份《施政報告》指出，觀塘、九龍灣及啟德一帶已成為本港第二個CBD，區內商業總樓面面積兩年內會增至約350萬平方，規模足以媲美中區。惟值得留意的是，「起動九龍東」立意雖好，規劃卻有缺陷，當中最突出的問題莫過於交通。例如土瓜灣及九龍城沒有鐵路接駁，開源道及偉業街在繁忙時段經常交通擠塞，相關問題至今未獲舒緩，遑論解決。而在今年《施政報告》中，政府研究建議在九龍東推展「多元組合」模式的環保連接系統，包括在區內新增巴士╱專線小巴路線，這恐怕只會加劇交通擠塞，可謂弄巧反拙。

有見及此，當政府提出「躍動港島南」計劃時，外界難免擔心這會淪為「起動九龍東」的翻版。港島南坐擁諸多優勢，包括海洋公園、四個郊野公園、多個沙灘及海岸保護區，值得政府珍惜和妥善規劃。自從港鐵南港島線（東段）在2016年開通後，沿線交通已有改善，但當新計劃提出後，自然會產生新的需要，假如政府未能在交通及其他相關事項的規劃上多花思，該區潛力恐怕難以充份釋放出來。

新界應成香港重心發展

整體而言，從政府先後提出「起動九龍東」到「躍動港島南」可見，當局對香港發展格局的認識早已跳出傳統的維港兩岸，這無疑是進步。然而，這不應也不能是終點，畢竟香港的發展重心正逐漸轉移至新界。事實上，根據規劃署去年推算，到2028年，新界佔全港人口比例會由53%升至55%，九龍所佔百分比維持30%，港島則由17%跌至15%。

根據2014年統計，新界區就業人口雖然達到203萬，高於港九加起來的182萬，但就業機會卻只達128萬個，遠低於港九提供的248萬。香港的「職居分離」令每日數目龐大的打工仔跨區通勤，浪費市民的交通成本及通勤時間。

因此，負責任的政府應當早作籌謀，放眼新界，尤其是要把握屯門發展、大嶼山與內地進一步接連的契機，早日提出新界大型發展計劃，其中一個絕佳選址是位處新界西北、鄰近深圳的洪水橋。倘若政府能在當地發展香港第三個CBD，一來可借助內地發展動能，促進自身經濟發展，二來也可解決「職居分離」的老問題，避免下一代香港人繼續每天湧往港九上班，何樂而不為？