政府與建制斤兩多少　社會將有目共睹

民主派議員周二（12月1日）撤出立法會，意味行政立法皆已成為政府和建制派的天下，「全面執政」是否就會帶來新局面？部份人對此有期望，因為他們認定民主派過往一直阻礙政府施政，但更多人根本沒有期望，皆因執政聯盟從沒做好份內事——對於困擾香港的深層次問題，政府不知如何處理，最多只是擺出一副積極處理的模樣；建制派同樣不堪，對當局的批評根本搔不着癢處，本質上仍是政府「啦啦隊」。當執政聯盟只是這樣子，香港又怎會有善治？

所謂「深層次問題」其實並不複雜，簡單而言就是要解決經濟結構畸型、分配不均的問題，為香港帶來公平正義。這個道理非常淺白，相信政府已從「劏房」、「麥難民」、青年躁動等問題看到端倪，明白香港現有管治體系已無法回應時代需求。可是，或許因為長期積習的思維惰性窒礙「解放思想」，又或許因為欠缺魄力撼動既得利益，真正有意義的改革總是難以推展。

某程度上，港府正在嘗試解決深層次問題，但外界卻看不到它有足夠魄力和膽識。例如在事關民生福祉的住屋問題上，《施政報告》寧願提出十年內提供30萬個公營單位、望梅止渴式的「遠景」，也不落實相對便捷、全面發展172公頃粉嶺高爾夫球場用地的方案，且慢條斯理地研究而不是盡快推行「劏房」租務管制；至於在調整經濟結構上，政府僅有零碎的行政措施充撐場面，整全的經濟改革藍圖欠奉。扮有改革，等於沒有改革。試問這種辦事能力又怎能解決深層次問題？

相信沒有人會天真地認為，立法會沒有民主派「阻撓」便會雨過天青。香港政治體制下，政府享有「行政主導」優勢，再加上控制議會的建制盟友支持，只要政府下定決心，改革自然水到渠成。問題是政府欠缺打倒昨日之我的氣魄，建制派又繼續口裏批評但卻在行動上「盲撐」政府，深層次問題於是從未受到正視。

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解放思想 推動改革

當香港還在躊躇之際，我們不妨看看內地的發展歷程，從中汲取經驗。內地在「文革」後曾有過一次「真理標準大討論」：一方是華國鋒所提倡的「兩個凡是」，即「凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循」，這是一種近乎盲目的教條式思維；另一方則是鄧小平、胡耀邦所代表的「實踐是檢驗真理的唯一標準」，這則是一種靈活的、依時而變的思維。改革開放初期，兩種思維互相比併，孰優孰劣很難講得清楚，但經過四十多年實踐，大家都已經知道答案。

這並不是說，香港要學習內地的一切，因為兩地畢竟有頗大差異，但香港必須學習內地的靈活變通，突破長期積習的思維惰性。林鄭月娥最近自稱在經歷去年的騷亂後，現時「更有信心、更加堅定」（more confident, resolute），可惜最近的《施政報告》仍然無法讓人看到曙光。口講改革而沒有實質改革，或者只有「唔湯唔水」的改革，並不是香港市民想要的。如果林鄭繼續浪費光陰，只會受到更多市民唾棄。