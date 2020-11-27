施政報告｜香港不需要只懂「擦鞋」的建制派

行政長官林鄭月娥周四（26日）出席立法會《施政報告》答問大會時，外界以為建制派會積極批評，藉此證明自己不是「橡皮圖章」，惟事實並非如此——建制派議員輪流逢迎林鄭，新民黨葉劉淑儀盛讚報告「非常詳盡」、經民連林健鋒讚賞她「有勇有謀又打得」、石禮謙則違背常識地說「七百萬人支持緊你」……市民看到這些拙劣表演，只會覺得他們是一群死不悔改的「保皇黨」。香港人究竟做錯了什麼，竟然還要「硬食」這些與社會民情脫節、毫無腰骨的政客？

自從泛民「總辭」後，許多人擔心議會只剩下一種聲音，擔心政府在「反對派」撤走後能「舒舒服服」怠政，導致管治質素一差再差。建制派想必亦明白這個道理，如果他們能夠自動自覺挺直腰骨，責成政府就種種深層次問題進行改革，那就功德無量。可惜在這方面，建制派日前表現依舊令人搖頭嘆息，他們沒有指出，或者根本看不到《施政報告》完全缺乏願景和魄力。

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香港深層次矛盾實在太嚴峻了，需要包括建制派在內的執政聯盟早日推動改革，但《施政報告》卻欠缺必要的改革措施。在關乎民生福祉的住屋問題上，政府畏懼既得利益者反對，再次放棄全面發展172公頃粉嶺高球場用地，且慢條斯理地研究而不是盡快推行「劏房」租務管制，絕非林健鋒所講的「有勇有謀又打得」；經濟改革藍圖不見蹤影，僅有零碎的行政措施充撐場面，絕非葉劉淑儀口中的「非常詳盡」；石禮謙那句「七百萬人支持緊你」則簡直是笑話——香港民意研究計劃的民調便證明了，64%受訪者不滿《施政報告》，僅有19%滿意。

是其是、非其非

香港市民對政治人物是有要求的，他們既不希望「反對派」阻撓議會運作的鬧劇發生，也不願見到建制派淪為「應聲蟲」，像威權國家的議員那樣充當政府「啦啦隊」。代議士應當本着社會整體利益，對政府施政是其是、非其非，而不是無原則地吹捧，那只會令政府有恃無恐，繼續拖延對深層次問題的處理。

去年的區議會選舉結果證明，建制派盲目為政府保駕護航，結果就是受到選民唾棄。他們在吸取教訓後，應當改弦易轍，鞭策政府推動真正有意義的改革，對於思慮不周的政策要提出改善建制，對於違背公平正義的政策要直斥其非。只有這樣，香港才有望實現善治，不致於在蹉跎歲月。