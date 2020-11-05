建制盟友控制立法會　政府再無藉口怠政

近年立法會陷入無休止內耗，泛民建制互相攻訐，把香港管治亂局歸咎對方。但近期立法會形勢逐漸向建制派傾斜，這可從建制派控制全部18個事務委員會，以及議事規則委員會通過修改內務守則、阻止泛民「拉布」。建制派本來就擁有多數議席優勢，如今優勢進一步擴大，與政府一同鞏固「全面執政」格局。在此情況下，倘若執政聯盟仍只顧政治角力，而非務實推動遲來的改革，那就實在對不起香港、對不起市民。

長期以來，政府和建制派有許多理據解釋香港的亂局，其中之一就是他們口中的「反對派」為反而反、政治掛帥。誠然，擾攘多月的內會風波就嚴重干擾議會運作，導致一些有利民生的議案無法及時審議。然而，經過「兩辦」出手、《港區國安法》阻嚇議會「攬炒」，以及最近建制派控制所有事務委員會和修改議事規則，政府和建制盟友顯然已在立法會「屈機」。

但與此同時，政府及建制派「屈機」也意味他們再沒有卸責的藉口，是否儘快推動改革，促進民生福祉，完全端賴兩者是否有心服務社會。再者，他們更不應以此優勢「圍剿」泛民，這只會導致本來就相當劣質的議政文化變得更劣質。對管治聯盟而言，負責任的做法並非進行政治鬥爭，而是把議會優勢轉化為推動香港重新出發的契機。

+ 38 + 38 + 38

改革香港 刻不容緩

香港沉痾難治，原因非常複雜，箇中關鍵在於「小政府大市場」思維不合時宜，造成住屋、醫療、安老、教育、交通、勞工等範籌出現諸多問題。但政府和建制派缺乏「解放思想」、擺脫舊思維的意識和魄力。最近政府暫停一手樓空置稅，縱容地產商囤積居奇，建制派不單沒有據理力爭，反而抱許可態度，地產及建造界議員石禮謙甚至形容，政府在考慮經濟環境後不再推一手空置稅是「急市民所急」，這明顯是站在既得利益者的立場上思考，沒有顧及廣大市民的福祉。

管治聯盟在立法會變相「擴權」後，不能再以「泛民阻撓」這一理由去推卸管治失當的責任。市民將以更嚴謹的尺度去衡量管治聯盟的表現：對於政府，市民會關注對方是否運用行政主導優勢推動改革，克服住屋、醫療、安老、教育、交通、勞工等深層次問題，抑或繼續怠政，坐視民生困局；對於建制派，市民將關注對方是否積極責成政府改革，抑或繼續做政府的「應聲蟲」。泛民在立法會內失勢已成事實，與此同時政府及建制派亦失去了最後的遮羞布——當香港社會經濟繼續失治，包括建制派支持者在內的市民將矛頭會指向誰？