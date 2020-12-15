應對疫情不力　林鄭必須「醒醒定定」

過往行政長官都在12月上京述職，今年則未有公佈，難免引起外界揣測。特首林鄭月娥周二（15日）回應記者提問時亦沒有正面回應，只說有關安排由中央決定後再通知特首。對於押後述職，較普遍的說法是香港疫情嚴峻，上京既非必須12月進行，那就不如押後。實情是否如此，不得而知，但港府抗疫不濟確是鐵一般的事實，特別是經歷四波疫情後仍毫無章法，導致許多市民和建制派感到不滿。內地已有許多不少官員因抗疫不力而遭問責，林鄭也要「醒醒定定」，別以為中央對她的信任和耐性是理所當然的。

年初以來，內地在疫情管理上不斷改進——從人心惶惶到恢復常態，從對疫情毫無認識到成功研發疫苗，從自顧不暇到有餘力幫助別國……客觀而言，內地抗疫成績有目共睹，不單成功避免疫情繼續擴散，同時有序恢復經濟活動，有望成為唯一在今年錄得正增長的主要經濟體。

相比日韓歐美，香港表現不算差，但相比內地、澳門以至台灣也明顯有所不如。最近衛健委專家曾光便批評香港防疫措施不到位，增加了深圳防控壓力。內地官員或專家過往都對香港客客氣氣，如此坦白的批評並不多見，某程度上也反映內地對香港的不滿。

港府主要以限制社交距離、隔離患者及密切接觸者為控疫策略，方向正確，但卻做不到精細管理，例如接受檢疫人士私自出入社區便成為漏洞。疫情爆發將近一年，港府才懂得採取更嚴謹的指定酒店集中隔離政策，為什麼會如此後知後覺？為什麼疫情初期不果執行？

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市民不想第五波疫情

還記得湖北發生疫情後不久，省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強等官員因欺上瞞下而遭免職，換上新班子後終於成功克服疫情。在這方面，人們可以清楚看到中央對庸官極不客氣。香港至今共有四波疫情，撇除第一波因經驗不足而陣腳大亂外，其餘幾波其實都可以處理得更好。港府若然一而再、再而三犯錯，主事官員是否會被問責，及何種形式問責，實在值得深思。

香港與新加坡的旅遊氣泡計劃無限期押後，許多有意出遊的市民大感掃興，更致命的是陸港兩地遲遲無法恢復通關，導致高度依賴內地的香港經濟「死火」。林鄭上任三年多，房屋、勞工、交通、醫療等深層次問題一直未見舒緩，或許可以歸咎於問題前朝積下，但抗疫不力卻完全是其責任，更導致對深層次問題的處理遭到押後。許多市民心裏都有這樣的質疑：「香港人究竟做錯什麼，要『硬食』這個無能的政府？」

林鄭月娥素有「好打得」的讚譽，可惜我們看不到她是名副其實。市民對她的信任和耐性早就因為反修例運動而減少了很多。事實上，內地和澳門的抗疫成就證明，疫情管理可以是「得分位」，可惜她把握不到。希望她能夠痛定思痛，不要讓香港人承受第五波疫情。