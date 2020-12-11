【新冠肺炎】政府抗疫無章法　港人如何安心

麗晶花園第六座相繼出現多宗新型肺炎確診個案，當中涉及四個不同樓層的D單位，顯示病毒有機會透過渠管傳播，但從日前處理麗晶花園爆疫一事表現來看，政府部門對此應對無章，港人難免會為當局抗疫工作如此不濟深感憤怒。

九龍灣麗晶花園6座爆疫，政府在屋苑設立流動採樣站，為須接受強制檢測的居民和工作人員提供檢測服務。（梁鵬威攝）

追蹤、檢測漏洞多

早前長康邨和瀝源邨發現過同座向感染，政府及時公布並安排與確診者居住同座向的居民檢疫。相比之下，衞生部門處理麗晶花園爆疫卻是甩漏多多，毫無章法。首先，同座向資訊最先不是由衞生署衞生防護中心發出，而是由區議員和大廈居民透露；到傳媒廣泛報道後，衞生防護中心才急急指令全座居民強制檢測。這反映今回患者追蹤的工作疏忽，未能洞察如此關鍵特點。外界至今未能得知疏忽原因，若然這是因為疫情擴散致工作量繁重，那就要再增加人手收集和分析數據，早一步追尋染疫來源。

馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣新增5名住戶確診，涉及4個單位。（胡家欣攝）

法例雖備 執行不來也沒用

第二，政府不應要求感染風險較高的居民外出強制檢測，而是安排上門檢測。除了第六座D室外，政府亦指令第四座E室和第十八座D室居民強制檢測，但既然這批居民較大機會受感染，按理他們不宜離家增加傳播病毒風險才對。因此，更理想的做法是衞生署安排檢測承辦商上門檢測，既減少居民之間接觸，亦方便檢測和執法人員點算哪個單位未檢測。

第三，當局對於落實強制檢測和禁足法例的配套仍未準備妥當。早在第三波疫情初期，社會已有聲音要求政府為強制檢測立法，可惜官員一直嘆慢板至上月中第四波疫情漸盛之際才開始籌備實施。除了的士司機和安老院舍員工等群組有清晰名單外，其他群組都只講求自律參與檢測，自然容易走漏個案。

再者，原來衞生部門對強制檢測和禁足準則根本沒有設下標準，官員就麗晶花園個案回應記者詢問時各有答案，例如衞生防護中心總監黃加慶稱沒有標準答案，要評估整體風險，食衞局副局長徐德義稱難有單一指標，及後衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，以同廈四個不相識單位住戶確診為參考，食衞局局長陳肇始在周五（11日）的記者會又重申一籃子因素。強制檢測標準固然難有硬指標，並且要視乎病毒傳播情況和大廈設計，但官員答覆前後不一，只是證明官員在立例以至執行均思慮不周。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，留學生大多由12月初已開始回港，在22日才開始推出指定酒店是太遲，「就好似白做」，成效大打折扣。（資料圖片／林若勤攝）

居家抗疫 先要家園無疫

當官員事前也未掌握強制檢測標準，市民何以相信政府對禁足令充分準備？無人願意看到禁足令實施，但若然個別地點疫情持續嚴峻，政府恐怕最後亦不得不考慮予以實行。令人失望的是，觀乎政府專家顧問袁國勇回覆，部門的準備至今仍然粗疏，例如他指「要搞好多嘢，要食飯你點呢」，暗示連最簡單的用膳和購置必需品也未有方案。其實在社區安排餐廳和商鋪供應物品，招聘人手和安排保護衣運送，向住戶了解生活和醫療需要等，相信可解決當前問題，實在難以理解膳食是難處。

在疫情記者會，政府官員公布採購疫苗有進展，最快明年初港人可以接種。這固然是喜訊，但在抗疫成功之前，大家先要在冬季與病毒打場硬仗。政府呼籲留家抗疫，那務必先要盡一切辦法，確保家園不會淪為疫區。