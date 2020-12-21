新冠疫症在英國變種，傳染能力可能較原本的新冠疫症高七成，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周日（20日）形容英格蘭部分地區的疫情失控。荷蘭、比利時、意大利和德國相繼宣布禁止英國客機入境。惟英國抵港航班的問題，政務司司長張建宗周一（21日）仍只謂會很快公布如何處理。

英國原本計劃於聖誕節期間短暫放寬限制，讓民眾在特定條件下相聚。惟病毒株變種，心情傳播嚴重，當局反而要將倫敦、肯特郡等英格蘭地區實施新的第四級管控措施，關閉非必需零售商店。多個歐洲國家周日起禁止由英國出發的客機抵達。政務司司長張建宗周一雖然表示關注英國的情況，但仍未有詳情交代，只稱會很快公布航班安排。

英國來港航機應從嚴

香港人向來經常來往英國，尤其聖誕節前預料不少留學生或返港。在香港第四波疫情尚未控制之際，若傳播力更強的變種病毒傳入，後果難料。誠然，香港永久性居民按《基本法》享有出入境的自由，未知政府會否禁止他們回港，但可採用的防範措施眾多，例如要求上機者有檢測陰性證明，抵港後除了要強制檢疫也要多次定期檢測。至於非香港居民者，當局更應限制入境。

在這波疫情可見，政府多次反應不足。在檢疫方面，多次檢疫人士私自出入社區，政府很遲才租用酒店及安排專車接送，從嚴處理。另外，也有人提交檢測樣本後多日未有結果，令他們以為沒有問題。近日更有確診者未能及時送院，在等待期間病逝。上周一名確診男病人從伊利沙伯醫院隔離病房逃去，至周日晚（20日）才被警方緝獲。警方應迅速起訴，以示問題之嚴重性，令其他市民不能心存僥倖，以為檢疫期間甚至確診後仍可逃走。