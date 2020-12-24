卸任總統享終身司法豁免權　普京或在部署接班

俄羅斯杜馬日前通過一項新法案，賦予前總統及其家屬終身司法豁免權，免於在卸任後被警方或調查員問話、搜查、拘捕，總統普京亦已正式簽署。新法同時讓卸任總統擁有終身聯邦議會議席或參議院議席，此席位也將確保卸任總統免於起訴。俄羅斯聯邦自1991年成立以來僅有三名總統，分別為早已去世的葉利欽、前總理梅德韋傑夫，以及普京自己，因此此新法案被視為為普京個人度身訂造，儘管其2024年不再角逐連任，仍可確保自己在此免死金牌附身後，下台後與家人亦免遭清算。

普京在年中當俄國疫情迅速爆發之時依然進行修憲公投，將憲法中的連任限制廢除，又將現任總統過往任期重新計算，意味普京可在2024年兩任任期屆滿後再度連任兩屆，掌權多十二年直至2036年普京年屆84歲為止。年中的修憲條文中又提升總統諮詢機構國務院的權力，將部份總統外交內政的職權轉移到國務院，一旦普京不再擔任總統，亦可循國務院架空總統垂簾聽政。而本月中普京批准的國務院成名單，主席一職正正是由普京本人擔任。日前的卸任總統終身司法豁免權，亦是此修憲程序的一部份。

如此一來普京不論是連任、當太上皇抑或裸退，皆是進可攻退可守，不論如何都能立於不敗之地。而普京每一步抓權的部署充份反映其未雨綢繆的性格，如當其近乎藩屬的鄰國白俄羅斯，月前因終身總統盧卡申科涉嫌大選舞弊而觸發全國示威，普京不但廢除任期限制為其幾乎的終身制鋪路，同時亦在地區選舉前肅清國內的反對派，有「普京頭號政敵」之稱的異見人士納瓦爾尼則在拉票期間中毒差點送命，至今真相未明。而當美國總統特朗普面臨卸任後遭起訴時，普京亦快人一步賦予自己卸任後的司法豁免權，計劃甚為周全。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）因新冠病毒（SARS-CoV-2）大流行，以新方式舉行年度大型記者會，當地時間12月17日在位於莫斯科州的新奧加廖沃官邸與記者進行遠程交流。 (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

部署2024年後佈局

普京憂慮隨其年紀漸長顯得愈來愈實在，月前英國小報《太陽報》引述克宮消息人士指普京健康正惡化，公開場合上腿部及手指皆顫抖及抽搐，案前又疑裝有止痛藥的杯，或為柏金遜症癥狀。同時間普京又被發現舉行視像會議期間多次因咳嗽要中斷講話。小報之說固然不可盡信，惟當2024年普京任期屆滿時將七十有二，能否再有精力處理日理萬機亦成疑問。俄國史上前任領袖的政策遭繼承者推翻例子多不成數，赫魯曉夫極力推行去史太林化、葉利欽將戈爾巴喬夫極力維持的蘇聯解體、普京則反葉利欽的親西方改革路線而行。

若然普京果真要退下來，也必定要找值得信賴的親信，其中今年才被提拔為總理的米舒斯京（Mikhail Mishustin）被視為接班人選大熱。其在擔任稅務局局長期間便負責把稅務數碼化，亦透過經營曲棍球隊此俄國權貴玩意，躋身莫斯科的統治階層。另外曾擔任莫斯科市長，負責首都重建計劃的新任副總理蘇比雅寧（Sergei Sobyanin）亦榜上有名。有力問鼎下任總統一職的還有國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），不過其年紀只比普京小三歲而且在軍中頗具威望，亦令其成為繼任人的機會大打折扣，或要讓路予其他後起之秀。

不論如何，普京在疫下舉行修憲公投，改組國務院並自任為主席，可見其就算從總統之位退下來，要全面裸退的機會亦不大。不論2024年後入主克宮者為普京或是一個新面孔，俄羅斯人民亦難以擺脫普京在此土地上加諸的意志。不過在俄國幾百年歷史中，強如彼得大帝或史太林者在身後亦不能避免因奪位而起的政變及權力鬥爭。在人治政體下，權力往往跟隨強人領袖而消散，權力繼承缺乏一套行穩致遠的機制，往往成為此類威權國家政治不穩的肇因。而普京在此遲暮之齡，早日部署平穩接班顯然成了當頭大事。