普京的俄羅斯走自己的道路

俄羅斯為期一周的修憲公投結束，七成多支持修憲，外界最關注當然是總統普京可以延續統治至2036年。但其實修憲內容，還牽涉同性婚姻、宗教等方面，反映出俄羅斯獨特的社會面貌。

是次公投改變總統任期規定，同時令普京的往績「歸零」，2024年屆滿後可再出任兩屆合共12年總統。在文化價值方面，法定保護對抗德國的「衛國戰爭」，禁止任何輕視戰爭烈士的舉動；保障一男一女結合的婚姻制度，意味排除同性婚姻；「信仰上帝」納入憲法，形容為俄羅斯人的傳統。在社會政策方面，退休金將與通脹指數掛勾，最低工資亦不得低於最低生活收入。

文化保守 社會平等

從這幾方面看，我們或許很難簡單地歸納俄羅斯人的選擇路線。在政治上，普京的任期「歸零」固然延續了他的強人統治，但將任期由「連續兩任」改為「只限兩任」，長遠而言也有助領導人輪替。文化價值上，它可以說是保守的，但也沒有將東正教列為國教，只形容「信仰上帝」是傳統。社會政策則與北歐社會民主主義有相似之處，強調政府的二次分配角色。

由此看來，俄羅斯人所選擇的道路是獨特的。但從另一個角度看，這又是普世的，因為不只俄羅斯，其實大部份社會也自有獨特的選擇組合。例如日本社會的傳統文化濃厚，但在政治制度上採納君主立憲制，二戰後與歐美關係密切。或者香港，既有東方文化及華人傳統，但政治及社會文化上非常西化，崇尚個人自由。

這種現象之所以普世，因為每個社會都有獨特的發展軌跡，不可能全盤接受或移植某套體制。每個社會在發展過程中，必然會參考及吸納別人之長，但同時又要保留自己之特色。這個過程，正正考驗政治領袖的智慧。尤其像香港這樣的社會，夾在東西方文明之間，現實上就處在於兩種截然不同的文化傳統和生活信念。兩股文化能否協調順利，讓香港走出它的道路，在國際舞台上成為獨一無二的都市，抑或內部折騰及衝突不息，除了看香港人的自我認識及協調外，或許更看特區政府的能力。