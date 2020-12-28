螞蟻集團五項整改　開誠布公乃好事

周六（26日）內地多個金融部門約談螞蟻集團，人民銀行副行長潘勝功批評螞蟻藐視監管要求，向集團提出五項重點業務領域整改要求，包括回歸支付本源、要求企業依法持牌，成立金融控股公司等。潘功勝強調當局未來將以堅決打破壟斷、堅持所有金融活動須納入監管，以及依法保護產權等作為政策取向原則。中國金融部門提出的五大整改範疇，螞蟻集團表示在金融管理部門的指導下成立整改工作組，全面落實約談要求。

今年11月螞蟻金服被中國政府四部委約談之後，隨即突然宣布暫緩上市。企業在招股階段才被臨時叫停，情況相當罕見，隨即引發市場猜測。其中螞蟻集團實際控制人馬雲在上海外灘金融峰會上「得罪」王岐山的說法甚囂塵上，也從側面反映投資市場，以至企業本身都對當時政府的監管方向無從了解。

螞蟻集團實際控制人馬雲被指在上海外灘金融峰會上「得罪」王岐山。（VCG）

監管企業開誠布公

螞蟻被叫停上市至今，官方與企業之間約談內容一向保密。但螞蟻集團既屬科企，業務亦涉及金融，官方對企業所訂要求不止影響螞蟻集團本身，同時亦左右中國其他科技、金融企業的未來發展。正如今次整改要求螞蟻「回歸支付本源」，便有猜測認為螞蟻集團可能需要將業務縮窄，甚至要考慮停止發展佔其收入六成的小微貸款業務。

在螞蟻集團的約談結果明朗化前，到底官方將從「金融監管」方向，抑或是針對科網企業的「反壟斷」方向對螞蟻業務作出限制，此前都一直屬於傳聞、猜測性質，其餘同業不論要跟上當局監管，抑或要重改發展藍圖亦顯得無所適從。不過在內地金融部門與企業約談之後，官方正式向外界明確列出對螞蟻的五點整改要求，做法明顯比以往的隱晦交代或內部命令顯得更加坦白，使得外界的討論焦點遠不再是市場的各種猜測，而是切切實實的「整改要求」。

螞蟻集團旗下「花唄」、「借唄」的小微貸款業務涉及的無抵押信用貨款。（視覺中國）

只待螞蟻坦誠回應

整改要求全面涉及法理上的公司牌照、規管，企業業務的發展方向，以至對於公司的治理。正是螞蟻集團既屬科企，亦涉金融的特質，或多或少讓市場看見中國政府未來對於科技、金融企業可能出現的直接監管措施。

螞蟻集團旗下「花唄」、「借唄」的小微貸款業務涉及的無抵押信用貨款，是以使用者在支付寶及阿里系電商平台上的交易行為資料作為貸款審批的根據，此法一來被批評對使用者的收入以及還款能力缺乏有效評估，加上「花唄」、「借唄」的發債資金亦牽涉資產擔保證券（ABS），一旦貸款人因經濟環境惡化而無法還款，貸款人的大規模違約將可能帶來全國性的金融風險。螞蟻被要求「回歸支付本源」、需要作出多項相應整改，已反映螞蟻集團的潛在金融風險引起政府注視。螞蟻未來需要對政策有所回應，也自然是理所當然的事。